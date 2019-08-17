أحدثهم مايلي سايروس وليام هيمسورث.. مشاهير تزوجوا وانفصلوا في نفس العام

منذ ظهور خبر انفصال مايلي سايروس وليام هيمسورث، بعد فضح الصحافة خيانة مايلي لزوجها مع كايتلين كارتر طليقة برودي جينر، ويتساءل البعض عن سرعة انتهاء الزواج الذي استمر لمدة 7 أشهر فقط، ولكن الحقيقة أن هذه ليست أسرع نهاية لزواج نجوم هوليوود، ومن مجلات "تشيت شيت" و"ماري كلير" و"إنسايدر"، جلبنا لكم فيما يلي مجموعة من أبرز المشاهير الذين تزوجوا لمدة أشهر فقط:

بريتني سبيرز وجيسون ألكسندر (55 ساعة)

تزوجت نجمة البوب من حبيب طفولتها في حفل سريع في "لاس فيغاس" في يناير من عام 2004، ولكن بعد حوالي 55 ساعة، تم إلغاء الزواج الذي وصفته النجمة لاحقًا بأنه "مزحة مضحكة تجاوزت حدودها!"

كارمن إلكترا ودينيس رودمان (9 أيام)

رفع دينيس رودمان وكارمن إليكترا دعوى إبطال بعد 9 أيام فقط من زواجهما في عام 1998، حيث ادعى رودمان أنهما كانا تحت تأثير المخدرات وقت الزواج، وانتهت علاقتهما في أسبوعا الثاني.

كيم كارداشيان وكريس همفريز (72 يومًا)

أحدث زفاف نجمة تلفزيون الواقع كيم ولاعب كرة السلة الأمريكي ضجة كبيرة واجتذب الكثير من الأضواء في عام 2011، مما أدى لصدمة المعجبين عندما أعلن الثنائي انفصالهما بعد أقل من شهرين ونصف ورفعا دعوة إبطال الزواج، الأمر الذي وصفه العديد من الناس بأنه كان مجرد حيلة دعائية.

نيكولاس كيج وليزا ماري بريسلي (3 أشهر)

حتى يومنا هذا، لا يزال زواج نيكولاس وليزا القصير لغزًا محيرًا، حيث تزوج الثنائي في ذكرى وفاة ألفيس بريسلي والد ليزا، قبل أن ينفصلا بعد 3 أشهر فقط في ظروف غامضة، إذ رفض الثنائي تقديم أي تفاصيل، واكتفت ليزا بقول "لم ينبغي أن نتزوج في المقام الأول".

برادلي كوبر وجينيفر إسبوزيتو (4 أشهر)

تزوج برادلي من ممثلة "بلو بلدز" جينيفر إسبوزيتو في عام 2007، ولكن زواجهما لم يدم سوى 4 أشهر فقط، وعلى الرغم من عدم اجتذاب الزواج أو الانفصال الكثير من الأضواء آنذاك، إلا أن ذلك لم يمنع جينفير من وصف برادلي بالمتلاعب واللئيم في مذكراتها في عام 2014.

باميلا أندرسون وكيد روك (4 أشهر)

لم يتفاجأ أحد عندما تزوج نجم موسيقى الروك آند رول من الممثلة الشهيرة بعد فترة من تواعدهما في عام 2006، ولكن لم يكن أحد يتوقع انفصالهما بعد أقل من 4 أشهر من زفافهما، بسبب ما وصفوه باختلافات لا يمكن تسويتها.

درو باريمور وتوم جرين (5 أشهر)

على عكس معظم ثنائيات هوليوود، لم يهاجم توم ودرو بعضهما البعض، أو حتى يمتنعا عن التعليق على الرغم من طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج، بل حرصا على طمأنة معجبيهم بأن علاقتهما مازالت ودية، وأن الطلاق يمكن أن يكون متحضرًا.

جينيفر لوبيز وكريس جود (7 أشهر)

بعد علاقة رومانسية جامحة، تزوجت جينيفر من الراقص "كريس جود" في سبتمبر من عام 2001، وبحلول منتصف علم 2002 كان الزواج قد انتهى، وكشفت المصادر أن السبب هو تسرع الثنائي في الزواج بسبب رغبة جينيفر في الاستقرار بعد علاقتها الفاشلة مع مغني الراب شون كومز.

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