أسطورة السالسا جوني باتشيكو يفارق الحياة بعد نقله إلى المشفى

فارق الموسيقي الشهير جوني باتشيكو الحياة عن عمر ناهز الـ85 عامًا، بعد نقله إلى المشفى بصورة طارئة إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ونشرت زوجة أسطورة موسيقى السالسا- كوكي باتشيكو- بيان للعائلة عبر موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الألم في النفس وفراغ كبير في القلب، أعلن لكم أن المايسترو جوني باتشيكو توفي اليوم بسلام. ألف شكر لصلواتكم وكل الحب الذي لطالما قدمتموه".





يذكر أن "جوني باتشيكو"، واسمه الحقيقي خوان أزارياس باتشيكو، قد انتقل إلى مدينة نيويورك برفقة عائلة عندما كان طفلًا صغيرًا، حيث ولد في مدينة سانتياغو دي لوس كاباييروس في الدومينيكان بتاريخ 25 مارس 1935.

درس "باتشيكو"الموسيقى في مدرسة "جوليارد سكول" في نيويورك، ثم دخل عالم الشهرة بانضمامه لأوركسترا باتشيكو إي سو تشارانغا.

ويجدر الإشارة إلى أن "باتشيكو" أسس شركة "فانيا ريكوردز" للإنتاج عام 1964 بالتعاون مع المحامي "جيري ماسوتشي" ومجموعة "فانيا آل - ستارز" التاريخية اللتين تعاونتا مع كبار الأسماء في السالسا من أمثال "سيليا كروز"، "هكتور لافوس"، و"ويلي كولون".