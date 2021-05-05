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أطفال مايكل جاكسون يكسبون المعركة القانونية الخاصة بوالدهم!

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 09:09
مايكل جاكسون
مايكل جاكسون

نجح أطفال النجم الراحل "مايكل جاكسون" في الحصول على نصر كبير في المعركة القانونية التي خاضها والدهم الراحل مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

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وكانت الدعوى القضائية تدور حول القيمة الحقيقية لثروة ملك البوب عند وفاته عن عمر يناهز 50 عام، حيث قدّر مسؤولو مصلحة الضرائب 161 مليون دولار.

ولكن منفذو ملكية جاكسون ووصاياه يجادلون يأنها كانت اكثر من 2,105 مليون دولار وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بسمعته من خلال اتهامات التحرّش بالأطفال.

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وحكم القاضي مارك هولمز بأن اسم جاكسون يساوي 4.2 مليون دولار، فقال: "علينا البحث عن قيمة أصول جاكسون والقيمة التي نضعها اعتباراً من يوم وفاته وهي أقل بكثير من قيمتها في وقت لاحق عندما استلم الورثة المال".

وتابع القاضي قوله: "نحن لا نحكم على ما فعله جاكسون أو يزعم بأنه فعله ولكن يجب أن نقرر كيف أثّر ما فعله وما زعم أنه فعله على قيمة ما تركه وراءه".

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