أفلام عالمية تدار داخل السجون.. تحف فنية يستحيل نسيانها

صنّف الجمهور حول العالم الأفلام الهوليوودية خاصة التي تدور حول السجون أنها من أعظم الأفلام العالمية التي يمكن اصدراها في تاريخ السينما العالمية.

وهناك العديد من الأفلام التي تناولت السجون والجرائم بشكل خاص والتي حظيت بإعجاب الجمهور، بشكل كبير وحققت إيرادات عالية جدًا

أفضل أفلام عالمية دارت أحداثها داخل السجون:

1- فيلم The Green Mile

يعدّ من أفضل أفلام هوليوود التي تناولت قصص السجون وهو يدور سجين أسود ضخم جدًا يمتلك قدرات خارقة تساعده على شفاء الأمراض، كما أنه بالرغم من ضخامته يمتلك قلب طيب.

يُحكم عليه بالإعدام بتهمة اغتصاب فتاتين وقتلهما ولكن يتضح فيما بعد للضابط بان السجين بريء ويعلم جميع من في السجن أنه بريء إلا أن الأدلة لم تكفي لإثبات براءته لذلك يتم إعدامه، خاصة ان هذا السجين كان في مكان الجريمة الا انه كان يحاول انقاذ الفتاتين

نجوم فيلم The Green Mile:

مايكل كلارك

توم هانكس

ديفيد مورس

سام روكويل.

2-فيلم Escape from Alcatraz

تدور قصة الفيلم حول سجين يدعى فرانك موريس داخل سجن ألكتارز، وهو سجين شديد الذكاء، يتمكن موريس الهرب من العديد من السجون، حتى يتم إيداعه في سجن الكتارز الذي يكون على جزيرة ومن المستحيل الهرب منه

وبالرغم من ذلك يتمكن موريس بالتعاون مع عدد من الأشخاص من الهرب من هذا السجن المرعب، ويتميز هذا الفيلم بنهايته الصادمة

نجوم فيلم Escape from Alcatraz:

كلينت إيستوود

باتريك ماكجوهان

جاك تيبو

فرانك رونزيو.

3- فيلم Papillon

وهو فيلم مبني على قصة حقيقية حول هنري بابيلون، يتم اتهامه في جريمة قتل ظلماً، ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ويتم وضعه في سجن سيئ جدًا وعنيف ويتعرف على زميله لويس ديجا وهو ثري وضعيف

ويطلب منه لويس حمايته مقابل مبلغ مالي، ويحاول الثنائي الهرب طوال فترة سجنهما ويواجهان سويًا الكثير من المشاكل والأحداث العنيفة

نجوم فيلم Papillon:

تشارلي هونام

رامي مالك

رولاند مولر.



4- فيلم The Shawshank Redemption

فيلم السجون الأشهر، ويعدّ هذا الفيلم الأول على قائمة أفضل الأفلام العالمية التي تناولت حياة السجناء، ويدور حول رجل يدعى آندي دخل السجن بتهمة قتل زوجته، ويعمل آندي محاسب.

يكون آندي قليل الكلام ولا يحب المشاكل، يتعرف على سجين اسود هناك، يصبحان صديقين مقربين، وبعد سنوات يصبح اند واحد من أفضل السجناء

وفي النهاية يهرب اندي من السجن بطريقة لم يتوقعها أحد ولم يفصح عنها سابقًا لأي شخص

نجوم فيلم The Shawshank Redemption:

مورغان فريمان

تيم روبنز

بوب جنتون

كلانسي براون

ويليام سادلر.

5- فيلم The Last Castle

هو فيلم أكشن تم إنتاجه عام 2001 ومن إخراج رود لوري، ويروي الفيلم قصة صراع بين سجناء ومأمور السجن، ويتم إحضار الجنرال إيروين إلى السجن بعد محكمة عسكرية

وتقوم ثروة كبيرة في السجن رفضُا لطريقة معاملة المساجين

نجوم فيلم The Last Castle:

روبرت ريدفورد

جيمس غاندولفيني

مارك رافالو.

6- فيلم The Hurricane

حاز هذا الفيلم على جائزة جولدن جلوب وهو يدور حول قصة الملاكم الأمريكي الأسود روبن كارتر والملقّب بالإعصار، والذي يتم اتهامه بجريمة قتل بسبب العنصرية حيث قضت على أحلامه بعد أن حكم عليه بالمؤبد لتتحول قضيته إلى قضية رأي عام.

أبطال فيلم The Hurricane:

دنزيل واشنطن

فيكيلوس ريون شانون

ديبورا كارا أنجر

لايف شرايبر

جون هانا ب

دان هيدايا

ديبي ورغان

كلانسي بروان

ديفيد بيمر



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