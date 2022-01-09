أميتاب باتشان يعاني من أزمة في منزله.. والسبب كورونا

أعلنت الهيئة الصحية في الهند عن إصابة عدد من العاملين في منزل النجم البوليوودي الشهير أميتاب باتشان بفيروس كورونا.

أزمة في منزل أميتاب باتشان

يعاني النجم "أميتاب باتشان" من أزمة حقيقية بعد انتشار فيروس كورونا في منزله بين عدد كبير من العاملين هناك حيث كشف النجم البوليوودي عن ذلك من خلال منشور عبر مدوّنته الخاصة على الانترنت.

وكتب اميتاب باتشان في مدوّنته: "لقد قررت الحصول على استراحة لبعض الوقت من مواقع التواصل الاجتماعي لأنني منشغل في التعامل مع مشكلات متعلّقة بكورونا في منزلي".

وكشف عن اصابة العاملين في منزل أميتاب باتشان بعد اجراء الفحص الدوري لهم حيث أنهم لم تظهر أي اعراض عليهم بينما كان اميتاب باتشان وعائلته المكوّنة من زوجته وابنه وابنته قد أصيبا بالكورونا خلال وقت سابق من هذا الشهر.