  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. أميتاب باتشان يعاني من أزمة في منزله.. والسبب كورونا

أميتاب باتشان يعاني من أزمة في منزله.. والسبب كورونا

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:16
اميتاب باتشان
اميتاب باتشان

أعلنت الهيئة الصحية في الهند عن إصابة عدد من العاملين في منزل النجم البوليوودي الشهير أميتاب باتشان بفيروس كورونا.

اقرأ ايضاًسلمان خان يتعرض للسخرية بسبب كرشه.. سلمان خان يتعرض للسخرية بسبب كرشه.. "أين عضلات بطنك؟"

أزمة في منزل أميتاب باتشان بعد إصابة عدد كبير من العاملين بعدوى كورونا

أزمة في منزل أميتاب باتشان

يعاني النجم "أميتاب باتشان" من أزمة حقيقية بعد انتشار فيروس كورونا في منزله بين عدد كبير من العاملين هناك حيث كشف النجم البوليوودي عن ذلك من خلال منشور عبر مدوّنته الخاصة على الانترنت.
وكتب اميتاب باتشان في مدوّنته: "لقد قررت الحصول على استراحة لبعض الوقت من مواقع التواصل الاجتماعي لأنني منشغل في التعامل مع مشكلات متعلّقة بكورونا في منزلي".
وكشف عن اصابة العاملين في منزل أميتاب باتشان بعد اجراء الفحص الدوري لهم حيث أنهم لم تظهر أي اعراض عليهم بينما كان اميتاب باتشان وعائلته المكوّنة من زوجته وابنه وابنته قد أصيبا بالكورونا خلال وقت سابق من هذا الشهر.

 

اقرأ ايضاًسلمان خان يتعرض للسخرية بسبب كرشه.. سلمان خان يتعرض للدغة أفعى قبل يوم من عيد ميلاده
كلمات دالة:أميتاب باتشانأخبار المشاهيراعمال المشااهيرتصريحات المشاهيرمرض المشاهيمشاهير بوليوود

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...