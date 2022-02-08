أنجلينا جولي تدعم النساء الافغانيات بطريقتها الخاصة.. وتندد بحكم طالبان

اشتثهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي بأعمالها الخيرية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى وقوفها ومساندتها للنساء اللواتي يتعرضن للظلم في العالم.

أنجلينا جولي تساند النساء الافغانيات

شاركت النجمة العالمية "انجلينا جولي" مجموعة صور مثيرة للجدل عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت في الصور مجموعة من الرسومات على حائط والتي تعبّر عن مدى الظلم الذي تعيشه النساء في أفغانستان، كما تهدف إلى المطالبة بحقوق ومنح النساء في أفغانستان حريتهن.

وعلّقت جولي على الصور بقولها: "تكريماً للنساء الأفغانيات وكفاحهن من أجل الكرامة والمساواة والحرية فأنا أشارك الآن أعمال فنانتين من أفغانستان رائعتين واحب عملهما كثيراً، وقد حصلت على إذن مسبق منهما لمشاركة أعمالهما".

كما نددت النجمة العالمية انجلينا بحركة طالبان في افغانستان وسيطرتها على الحكم ومضايقتها للنساء هناك خلال الفترة الاخيرة.

أنجلينا جولي ومعركة الحضانة مع براد بيت

تواجه النجمة انجلينا جولي قرارات المحكمة بشأن حضانة اطفالها الخمسة من النجم العالمي براد بيت حيث يحاول براد بيت الحصول على المزيد من الوقت من اجل ان يقضيها مع أطفاله، كما استاجر منزل بالقرب منهم ليبقى معهم اكثر فترة ممكنة.