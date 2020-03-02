أوبرا وينفري تشكر متابعينها.. وهذه حالتها بعد سقوطها على المسرح!

تعرّضت مقدمة البرامج الحوارية "أوبرا وينفري" لموقف محرج أثناء وقوفها على خشبة المسرح يوم السبت الماضي في لوس انجلوس بينما كانت تتحدث حول رؤيتها لعام 2020.

وكانت أوبرا ترتدي بدلة بيضاء وتسير على المسرح ذهاباً وإياباً وهي تتكلم عبر المايكروفون والتفت قدمها مما أدّى إلى سقوطها على الأرض أمام الجميع.

وخلال وقت لاحق نشرت أوبرا صورةً لها عبر حسابها الخاص على انستغرام تظهر فيه وهي تضع جهاز الركبة الذي يستخدم للإصابات الرياضية والعلاجات الطبيعية بعد العملية.

وكشفت أوبرا من خلال الصورة أنها ليست مصابة إصابة خطيرة كما شكرت المتابعين على دعمهم وسؤالهم عنها، وعلّقت على الصورة بقولها: "القراءة ليوم الأحد شكراً لكم جميعاً على تمنياتكم لي بالشفاء نعم سقطت على المسرح، لكني ممتنة لأنها مجرّد إصابة طفيفة".

وكانت أوبرا قد علّقت على سقوطها على المسرح في نفس الوقت حيث شاركت مقطع فيديو من جولتها في لوس أنجلوس وهي تقول: "يوماً رائعاً على الرغم من سقوطي، لكنني التقطت نفسي ولا أعرف ما إذا كانت قدمي ملتوية أم لا لقد كان يوماً رائعاً".

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