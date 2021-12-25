أوزجان دينيز يخسر حكم حضتنة طفله.. بالرغم من تعرّضه للاعتداء من قبل طليقته

خسر النجم التركي "أوزجان دينيز" حضانة طفله الصغير كوزاي أمام قرار محكمة الأسرة في تركيا يوم الخميس الماضي.

وقررت المحكمة أن تبقي الوصاية الطفل كوزاي مع والدته فيزا أكتان مع زيادة عدد الايام التي يسمح فيها لأوزجان دينيز بزيارة ابنه فيها.

أوزجان دينيز يتعرّض للضرب من قبل طليقته

تعرّض النجم التركي اوزجان دينيز للاعتداء الجسدي من قبل طليقته، حيث نشر مقطع فيديو أثار به جدلاً كبيراً بين المتابعين خاصة وان الكاميرات وثّقت هذا الحدث.

وفي التفاصيل توجّه أوزجان الى منزل طليقته للاستفسار عن غياب ابنه عن المدرسة حيث أن الطفل يعيش مع والدته، ليتفاجأ اوزجان بالهجوم طليقته عليه وصفعه عدة مرات على وجهه وتمزيق قميصه وإغلاق الباب بوجهه.

وكان أوزجان سيستغل هذا الموقف من أجل الحصول على حضانة طفله، ولكن أوضحت فيزا أكتان تفاصيل القصة وأن أوزجان هو من قام بمهاجمتها في البداية ويبدو واضحاً أن المحكمة استمعت لها وأعطتها الحضانة.