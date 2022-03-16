أول بطلة محجبة تظهر في MS.Marvel.. شاهد المقطع الدعائي

طُرح المقطع الدعائي الاول والجديد للفيلم الذي طال انتظاره Ms. Marvel ،حيث تم الكشف عن شخصية البطلة الخارقة التي ستظهر فيه.

وأصدرت Marvel Studios و Disney المقطع الدعائي التي ظهرت فيه أول بطلة خارقة مسلمة وهي المراهقة الأمريكية المسلمة إيمان فيلاني والتي ستقوم بدور كامالا خان والتي تعرف أيضاً باسم السيدة مارفل.

ومن المعروف بأن إيمان فيلاني ستقوم بدور كامالا خان بطلة أمريكية خارقة سيكون لها القوة لجعل العالم مكان أفضل، وفي مرحلة ما تحصل كامالا على قوى كونية غريبة مثل القدرة على اطلاق انفجارات الطاقة والسير في الهواء، تساعدها على تنفيذ رغباتها بمساعدة العالم.

وظهرت كامالا في المقطع الدعائي وهي فتاة مراهقة في الثانوية لا تشعر بالانتماء الى عالمها وتعشق الأبطال الخارقين وخلال وقت لاحق تحصل على زي باللونين الأحمر والأزرق.

كما ظهرت في لقطة أخرى وهي تصلي في المسجد مرتدية الحجاب رفقة صديقتها المقرّبة والتي كانت تظهر في كل مشهد بحجابها والتي تقوم بدورها النجمة ياسمين فليتشر.

ويعد هذا الدور الأول للنجمة إيمان فيلاني حيث لم يسبق لها ان عملت في السينما ولكنها تواجدت في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2019 بفلمين قصيرين.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما في الثامن من يونيو القادم، وكان هذا المقطع الدعائي الأول والذي أصدر الثلاثاء الماضي.

وتمنى الجمهور ان لا يسيء العمل للإسلام، خاصة ان الاعمال الأجنبية عادة ما تبرز الشخصية المسلمة بطريقة خاطئة