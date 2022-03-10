مسلسل مارفل الجديد "Moon Knight" بنكهة مصرية.. تعرفوا على التفاصيل

انضم الفنان والموسيقار المصري "هشام نزيه" إلى طاقم العمل في مسلسل مارفل الجديد Moon Knight والمفترض ان يتكون من 6 حلقات فقط

هشام نزيه يشارك في مسلسل Moon Knight

أعلن المؤلف الموسيقي المصري "هشام نزيه" انه سيشارك في مسلسل مارفل الجديد Moon Knight وذلك من خلال وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل المنتظر.

ولم يكشف نزيه حجم مشاركته في المسلسل فهل ستكون لحلقات معينة ام للحلقات الـ 6 الكاملة حيث انه سيقوم بتأليف الموسيقى الأصلية للمسلسل.

طاقم عمل مصري عربي في مسلسل Moon Knight

يشارك عدد كبير من نجوم مصر في عمل مسلسل عالم مارفل الجديد ومنهم المخرج المصري محمد دياب الذي كان في وقت سابق قد كشف عن تواجده في العمل حيث انه سيتولى مسؤولية الإنتاج الفني والإخراج

بالإضافة إلى المونتير أحمد حافظ والذي يشارك في مونتاج حلقتين من المسلسل، وريم العدل في تصميم الملابس ومهندس الديكور علي حسام في تصميم ديكورات المسلسل الجديد.

نبذة عن مسلسل Moon Knight

طرح الفيديو الدعائي الأول للمسلسل الجديد حيث كشف من خلاله عن اللقطات الأولى للمسلسل كما تم الإعلان عن موعد عرض المسلسل والذي سيكون في 30 من الشهر الحالي مارس.

ويتكوّن المسلسل من ست حلقات كل حلقة تتراوح ما بين 40 إلى 50 دقيقة، والمسلسل هو جزء رابع من عالم مارفل السينمائي وهو من بطولة اوسكار اسحق وايثان هوك.