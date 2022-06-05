  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. دوقا ساسكس بأول ظهور علني في لندن.. وتوترات وغيابات في العائلة المالكة

دوقا ساسكس بأول ظهور علني في لندن.. وتوترات وغيابات في العائلة المالكة

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 07:45
الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن تخلّيهما عن الخدمات الملكية والانفصال عن العائلة المالكة منذ عام 2020 حيث أنهما انتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

اقرأ ايضاًابنة الأمير هاري وميغان ستحتفل بعيد ميلادها الأول وسط العائلة المالكة.. فهل هذه إشارة لعودة العلاقات؟ابنة الأمير هاري وميغان ستحتفل بعيد ميلادها الأول وسط العائلة المالكة.. فهل هذه إشارة لعودة العلاقات؟

وخلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني للمكلة اليزابيث الثانية حضر كل من الثنائي الملكي هاري وميغان إلى المملكة المتحدّة لحضور الاحتفال، حيث يعدّ هذا الظهور العلني الاول لهما في بريطانيا بعد استقالتهما.

وتواجد دوقا ساكس في الخارج حيث أنهما استُقبلا بهتافات كبيرة من قبل الجمهور الذي كان ينتظر قدومها حيث انهما لوّحا للناس لمدة دقائق ودخلا بعدها للكاتدرائية.

وخلال تواجدهما في الداخل لاحظ العديد من الجمهور الملكي بان الأمير هاري وميغان ماركل لم يجلسا إلى جانب الأمير ويليام وكيت ميدلتون كما جرت العادة وذلك يدّل على ان علاقتهما لاتزال متوترة بسبب المشاكل التي حصلت.

ميغان ماركل

اقرأ ايضاًابنة الأمير هاري وميغان ستحتفل بعيد ميلادها الأول وسط العائلة المالكة.. فهل هذه إشارة لعودة العلاقات؟الامير هاري يتقدّم بطلب لاسترجاع أحد حقوقه عند زيارته للمملكة المتحدة

وكانت المفاجأة هو عدم حضور الملكة اليزابيث الى حفل قداس التكريم واعتذارها عن الحضور كان بسبب شعورها بالارهاق والتعب بعد مشاركتها في الاحتفالات قبل ايام.

وبالرغم من أن الأمير هاري وميغان ماركل قد حضرا خدمة عيد الشكر في الكاتدرائية إلا أنهما غابا عن المشاركة في حفل استقبال Guildhall.

وتسبب عدم حضورها إلى هذه المناسبة توترات بين الجمهور الملكي لأن العديد منهم ظنّ بأنهما لم يكونا من ضمن المدعوين إلى هذا الحفل مما زاد من نسبة التوترات.

كلمات دالة:الأمير هاريميغان ماركلأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...