دوقا ساسكس بأول ظهور علني في لندن.. وتوترات وغيابات في العائلة المالكة

أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن تخلّيهما عن الخدمات الملكية والانفصال عن العائلة المالكة منذ عام 2020 حيث أنهما انتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

وخلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني للمكلة اليزابيث الثانية حضر كل من الثنائي الملكي هاري وميغان إلى المملكة المتحدّة لحضور الاحتفال، حيث يعدّ هذا الظهور العلني الاول لهما في بريطانيا بعد استقالتهما.

وتواجد دوقا ساكس في الخارج حيث أنهما استُقبلا بهتافات كبيرة من قبل الجمهور الذي كان ينتظر قدومها حيث انهما لوّحا للناس لمدة دقائق ودخلا بعدها للكاتدرائية.

Harry and Meghan join royals at jubilee service for Queen Elizabeth II. #AFP

📸 @lealolivas pic.twitter.com/kTU4HOmdeN — AFP Photo (@AFPphoto) June 3, 2022

وخلال تواجدهما في الداخل لاحظ العديد من الجمهور الملكي بان الأمير هاري وميغان ماركل لم يجلسا إلى جانب الأمير ويليام وكيت ميدلتون كما جرت العادة وذلك يدّل على ان علاقتهما لاتزال متوترة بسبب المشاكل التي حصلت.

وكانت المفاجأة هو عدم حضور الملكة اليزابيث الى حفل قداس التكريم واعتذارها عن الحضور كان بسبب شعورها بالارهاق والتعب بعد مشاركتها في الاحتفالات قبل ايام.

وبالرغم من أن الأمير هاري وميغان ماركل قد حضرا خدمة عيد الشكر في الكاتدرائية إلا أنهما غابا عن المشاركة في حفل استقبال Guildhall.

وتسبب عدم حضورها إلى هذه المناسبة توترات بين الجمهور الملكي لأن العديد منهم ظنّ بأنهما لم يكونا من ضمن المدعوين إلى هذا الحفل مما زاد من نسبة التوترات.