أحدث ظهور لزوجة كيفانش تاتليتوغ وملامح الحمل واضحة عليها

شاركت زوجة النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" باشاك ديزر سلسلة من الصور اللطيفة لها وهي برفقة أصدقائها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ملامح الحمل واضحة على باشاك ديزر

تواجدت باشاك في مقهى برفقة أصدقائها وزوجها كيفانش تاتليتوغ حيث شاركت هذه الصور مع المتابعين وعلّقت عليها: "يوم كامل وبالطبع قهوة لذيذة".

ولفتت الصورة أنظار المتابعين الذين لاحظوا أن علامات الحمل قد بدت واضحة جداً على باشاك وهي في الشهر الرابع وبدا بطنها بارزاً أثناء وقوفها مع صديقاتها.

وكانت هذه الصورة الاولى لها التي أظهرت علامات حملها بشكل واضح بالرغم من نشرها العديد ن الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق.

اعلان حمل باشاك ديزر

أعلن النجم التركي "كيفانش تاتليتنغ" بأن زوجته باشاك ذات الـ 44 عاماً حامل بطفلهما الاول بعد خمس سنوات من زواجهما وأكّد كيفانش بأنه ينتظر طفله الأول بكل سعادة وفرح.

وأكّدت مصادر بان جنس الجنين هو ذكر وأن والدة كيفانش سعيدة بهذا الشيء.