شاهد العرض الترويجي الأول لفيلم هاندا ارتشيل الجديد.. اثارة بلا حدود

ابتعدت النجمة التركية هاندا ارتشيل عن شاشات التلفاز بعد نجاحها الكبير الذي حققته في مسلسل "انت اطرق بابي" برفقة النجم "سيركان بولات".

هاندا ارتشيل تعود بقوة للشاشات

عادت النجمة "هاندا ارتشيل" إلى الشاشات التلفزيونية من جديد في مشروع فيلم تحت اسم Mest-i Ask من بطولتها حيث سيكون تعاون تركي وايراني.

وسيعرض الفيلم في دور العرض خلال عام 2022 وهو أول فيلم للنجمة هاندا ارتشيل سيعرض على الشاشات.

الفيديو الاول الترويجي للفيلم

نشر الفيديو الأول الترويجي للفيلم الجديد وهو من بطولة هاندا ارتشيل وابراهيم تشيليكول وبينسو سورال وبوران كوزوم بالاضافة الى النجمان الايرانييان بارسا بيروزفار وشهاب الحسيني.

المشروع يتحدث عن حياة شمس التبريزي صديق مولانا المقرّب حيث انه سيجلب منظور مختلف لهذه الحياة، وستلعب هاندا دور كيميا هاتون.

وتدور قصة الفيلم حول كيميا فتاة تبلغ من العمر 18 عام كرّست نفسها لتعاليم مولانا ويريد مولانا الجمع بينها وبين شمس الدين وتوافق على الزواج منه ولكنه يتوفى بعد الزواج.