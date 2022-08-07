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أول عالم للأبطال الخارقين في تركيا.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 10:21
عالم مارفل التركي
عالم مارفل التركي

كشف المنتج الشهير "بولنت تورغوت" عن أول فكرة لإنشاء عالم للأبطال الخارقين في تركيا على خطى عالم مارفيل قائلًا إنه بدأ بتجهيز هذ المشروع خلال عام 2015.

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وأضاف بأنه بدأ بالتعاون مع الكثير من المخرجيين العالميين وذلك للإشراف على المشروع الجديد والذي سيكون في تركيا، كما انه كشف تفاصيل هذا العمل الكبير.

تفاصيل عالم T World

سيضم عالم الأبطال الخارقين في تركيا والذي سيحمل اسم  T World حوالي 35 بطل خارق والذين يستخدمون الكثير من القدرات والتقنيات من أجل القضاء على الأشرار حول العالم.

كما تم الاتفاق مع الممثل البديل دوسان هيسكا للقيام بالمشاهد الحركية الخطيرة في المشروع المنتظر، فيما ستقوم خطة العمل والفكرة الجديدة على عرض ثلاثة مسلسلات وثلاثة أفلام من العالم خلال الخمس سنوات القادمة.

وبحسب التفاصيل المتداولة تمتد أساطير الأبطال الخارقين إلى ما يقارب 1200 سنة، كما أن الأبطال الخارقين سيكونوا مستلهمين من الكثير من الحضارات ومنها الشرقية والتي ستكون مرتبطة بالدين الإسلامي.

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تفاصيل أول مسلسل تركي للأبطال الخارقين 

سيبدأ عرض أول مسلسل تركي للأبطال الخارقين من عالم T world خلال الشهر الأول من العام المقبل 2023 وذلك عبر منصة TRT وسيحمل اسم "ألتاي".

وسيكون مسلسل ألتاي وهو أول مسلسل من الأبطال الخارقين مكوّن من أربعة مواسم و 26 حلقة، كما سيدور المسلسل حول الحرب القديمة في الإسكندرية وبغداد وسمرقند قبل ما يقارب الـ  1000 عام.

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