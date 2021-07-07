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إشاعات تؤكد حمل سكارليت جوهانسون.. وغيابها عن الترويج لـBlack Widow هو أقوى دليل!

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 05:33
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون

كشفت مصادر قريبة من النجمة "سكارليت جوهانسون" بأن الممثلة حامل بطفلها الأول من زوجها كولين جوست، وذلك وفقاً لتقرير من Page Six.

وصرّح أحد المطلعين على الثنائي: "سكارليت في الواقع ستعلن عن حملها قريبًا وأعلم أنها وكولين سعيدين للغاية".

Dynamic duo: Scarlett Johansson is pregnant with her first child with husband Colin Jost, as they are seen together in January 2020

وبالرغم من أن "سكارليت" لديها ابنة تبلغ من العمر السادسة تدعى "روز دروثي" من زوجها السابق "رومان"، إلا أن سعادتها تكمن بأن هذا طفلها الأول من زوجها الحالي.

وأضاف مصدر آخر: "سكارليت حامل ولكنها تحافظ على هذا الخبر بسرية تامة ولقد كانت في الفترة الأخيرة هادئة للغاية حول هذا الموضوع".

ويبدو واضحًا أن الحمل هو من أثّر على سكارليت في الفترة الأخيرة أثناء ترويجها لفيلمها الشهير Black Widow، حيث أوضح المصدر: "لم تقم سكارليت بالعديد من المقابلات والأحداث للترويج للفيلم وهو أمر كان مثير للدهشة لأنه إصدار ضخم من مارفل".

Loved up: Scarlett and Colin (seen together in LA back in April 2019) were first linked in the spring of 2017 after she hosted the longstanding variety show

وغابت "سكارليت" عن العديد من الأحداث الأخيرة على السجادة الحمراء بسبب حملها ومنها عرض "هامبتونز" يوم الجمعة الماضية حيث غالبًا ما كانت تتواجد هناك.

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