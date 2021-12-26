إصدار الإعلان الأول لفيلم "بيرجين".. وفرح زينب عبد الله تثير الضجة به

صدر الإعلان الترويجي الأول لفيلم "بيرجين" وهو فيلم يحكي قصة المغنية بيرجين التركية والتي سكب زوجها حمض النتريك على وجهها.

وستلعب النجمة التركية "فرح زينب عبد الله" دور البطولة حيث ستجّسد دور بيرجين المغنية الملقّبة بـ "امرأة الأحزان"، ومن الواضح أنه سيثير ضجة كبيرة.

نبذة عن قصة فيلم بيرجين

يدور الفيلم حول القصة الحقيقية للمغنية بيرجين التي كانت مشهورة في فترة حيث تزوّجت من رجل يدعى خالص سيربيس ولكنّها علمت بعد الزواج بأنه محتال.

وقد تزوّجها بعقد مزوّر وهو متزوج ولديه ثلاث أطفال وعندما قررت الهرب منه قام بسكب حمض النتريك على وجهها ففقدت عينيها، وحكم على خالص بالسجن 12 عام.

ولكن القصة لم تنتهي هنا، فقد خرج خالص من السجن وكانت بيرجين قد عادت للغناء مرة أخرى وعند خروج خالص أقنعها بالعودة إليه وعادت.

ولكن والدتها أقنعتها بالهروب مرة أخرى ولحق خالص ببيرجين إلى إحدى الكازينوهات التي تعمل بها وأطلق عليها الرصاص لتموت على الفور.