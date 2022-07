إصدار المقطع الدعائي الأول لمسلسل The Lord of The ring.. ولقطات تشويقية من حرب الممالك

أعلنت شركة الإنتاج أمازون برايم عن طرح الفيديو الدعائي الأول للمسلسل التاريخي المنتظر lord of the ring، والذي أصدر بعنوان The ring of power.

ويقدّم الفيديو الدعائي الأول للمسلسل الضخم لقطات وتفاصيل من المسلسل في مدة مقدارها دقيقتين فقط، وذلك بعد أن قدّمت الشركة لقطات وصور أخرى خلال الأسبوع الماضي.

الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "The Rings of Power

يقدّم مقطع الفيديو الدعائي إعلان للمسلسل بلقطات تشويقية، حيث يكشف الفيديو بأن الأحداث تعود إلى العصور الوسطى وذلك قبل آلاف السنين من أحداث الهوبيت وسيد الخواتم.

ويتناول المسلسل قصة إنشاء وصنع الخواتم الفاخرة بالإضافة إلى قصة صعود سورون كما يظهر في المقطع الفيديو الأجناس الأخرى التي ظهرت بشكل واضح خلال اندلاع الحرب على الأرض.

وأظهر المقطع الدعائي بعض اللقطات لشخصية جلادريل الجديدة الأصغر سناً والتي تحاول تحذير أشقّائها من الظلام الذي يسير في الأرض على شكل جيوش سورون.

تفاصيل المقطع الدعائي الأول للمسلسل

يقدّم المقطع الدعائي لقطات لمناظر جويّة ومناجم وحقول كما أن هناك أشخاص يختبئون في العشب الطويل، ويظهر نيزك ضخم محطم ويكتب في نص على الشاشة: "في سبتمبر ستبدأ الأسطورة".

بالإضافة إلى ظهور السفن في المسناء وتمثال حجري عملاق وشخصيات غريبة تمشي في حقل عشبي.

ميزانية ضخمة لإنتاج المسلسل

يعد هذا المسلسل من أكثر المسلسلات ميزانية منذ سنوات عديدة حيث أن الشركة دفعت ما يقارب 250 مليون دولار مقابل فقط حقوق العرض.

وأكّدت التقارير الأولية بأن الميزانية الكاملة للمسلسل تقدّر بما يقارب مليار دولار وهو ما يجعله أغلى المسلسلات التلفزيونية.