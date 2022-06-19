عاجل: وفاة النجم الهوليوودي تايلر ساندرز عن عمر يناهز 18 لأسباب غامضة

هيا حازم

توفي نجم مسلسل Just Add Magic: Mystery City "تايلر ساندرز" عن عمر يناهز الـ 18 عام في الأسبوع الماضي بشكل مفاجىء وصادم للجمهور

وفاة تايلر ساندرز عن 18 عامًا

وأعلن مدير أعمال النجم الهوليوودي "بيدرو تابيا" خبر وفاته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وذلك يوم الخميس الماضي، حيث أكّد بأنهم وجدوا جثة تايلور في منزله في مدينة لوس انجلوس.

وأضاف مدير أعماله خلال بيان نعي نشره في يوم وفاته بأن وفاة النجم الهوليوودي قيد التحقيق ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول أسباب وفاته المفاجئة والغامضة

فيما أبدى الجمهور صدمتهم الشديدة حول وفاة النجم الشاب وفيما اذا كانت انتحار أو حالة صحية غامضة ومفاجئة، في المقابل فإن التحقيقات جارية من أجل الكشف عن تفاصيل هذه الوفاة والتي سيعلن عنها بعد تشريح الجثة

وقال بيدرو في البيان: "لقد كان تايلر موهوب وذو مستقبل مشرق وهو ينتمي إلى عائلة رائعة ولذلك فنحن نطلب من الجمهور احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب الذي يمرون فيه".

تايلر ساندرز وترشحه لجائزة Emmy

وبالرغم من ان مسيرة تايلر الفنية كانت قصيرة للغاية لكنّه حصل على ترشيح لجائزة Emmy عن أدائه الكبير في سلسلة "Just Add Magic: Mystery City"، وقام تايلور بالعديد من بطولة الأفلام القصيرة وكان أول دور تلفزيوني له عام 2017 حيث لعب دور سام أندروود Fear the Walking Dead.

المنشور الأخير للنجم الراحل على انستغرام

توفي الفنان تايلر ساندرز في يوم الخميس الماضي 16 يونيو، وكان المنشور الأخير للفنان الشاب على حسابه الخاص في انستغرام قبل يومين فقط من وفاته.

ونشر الفنان الراحل مجموعة صور له وهو في منطقة فيل في كولورادو، وظهر الراحل مرتديًا بدلة باللون الكحلي مع قميص باللون الأبيض وربطة عنق طويلة باللون الأزرق مع نقاط بيضاء وعلق على الصور "ستايلش"، حيث بدا الراحل في كامل اناقته وتوهجهه وحيويته في هذه الصور وهو ما زاد من حالة الحزن والحيرة لدى الجمهور بعد الإعلان عن وفاته المفاجئة

وانهالت التعليقات الصادمة على هذا المنشور الأخير من قبل الجمهور وعدد من المشاهير الذين عبروا عن حزنهم الشديد