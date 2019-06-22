إلتون جون بإستضافة الرئيس الفرنسي.. وزوجه ديفيد يدعمه خلال جولته

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النجم "إلتون جون" لدى وصوله إلى قصر الإليزيه، ليكرّمه ويحصل على وسام الفيلق المرموق، حيث شوهد إلتون وهو ينضم إلى زوجه ديفيد وزوجة ماكرون بريجيت.

جاء الحفل وسط جولة "فارويل يلو رود" العالمية، التي بدأت في العاصمة الفرنسية في 20 يونيو.

وظهر إلتون وهو يرتدي بذلة كحلية، مع قميص أبيض، وكان الجاكيت مزيّن بوردة حمراء على الجانب العلوي، بالإضافة إلى نظارة حمراء، وأثناء وصوله ألقى إلتون خطاباً في فناء القصر الرئاسي.

استغل ماركون هذه المناسبة لإجراء مكالمة مع قادة العالم لتجديد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريان قبيل قمة أكتوبر في ليون بفرنسا، حيث أن إلتون حقق الرعاية والدعم للاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

بعيداً عن عالم الموسيقى والمسرح، شهدت حياة إلتون النجاح الكبير في فيلم Rocket Man الموسيقي الاخير، ومع ذلك لم يعرض الفيلم لإحتوائه على المشاهد الجنسية.

بدأت جولة وداع إلتون في آلنتاون، بنسلفانيا عام 2018، كما ستشهد الحملة الترويجية حوالي 201 معرض في جميع أنحاء اميركا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: