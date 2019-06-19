بالفيديو: موكب كيت وويليام يصدم امرأة عجوز.. وحالتها في خطر!

نُقلت سيدة إلى المشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة في أعقاب حادث مأساوي وقع أثناء سير موكب الأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" في العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين الماضي.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "ويليام" و"كيت" كانا متجهين من لندن إلى وندسور يوم الاثنين عندما وقع الحادث على طريق ريتشموند، حيث أوضح متحدث باسم المكتب المستقل المعني بسلوك الشرطة أن دراجة نارية تابعة للشرطة تورَّطت في الحادث الذي أصيبت فيه امرأة ثمانينية أثناء قطعها الشارع.

وقال أحد الشهود لصحيفة "ذا صن" أن الدراجة صدمت السيدة، ما أدى إلى دفعها عاليًا في الهواء، ثم اصطدم جسدها على الأرض بقوة، حيث أنها في حالة خطرة لكنها مستقرة.

وأفيد أن الضحية تُدعى "إيرين مايور" وتبلغ من العمر 83 عامًا.

وصرَّح متحدث باسم قصر كينسينجتون أن دوقي كامبريدج يشعران بقلق عميق وحزن لسماع ما جرى بعد ظهر يوم الاثنين، وقد أرسلا تمنياتهما الطيبة لـ"إيرين"، وسيبقون على تواصل مع عائلتها للتأكد من شفائها العاجل.





ولا يعتبر هذا الحادث الوحيد الذي تمر به العائلة المالكة البريطانية، ففي وقت سابق، تعرَّض الأمير "فيليب" إلى حادث أثناء قيادته سيارة من نوع " لاندروفر "، فقد كان يُحاول الخروج من طريق فرعي إلى طريق رئيسي حين وقع الحادث الذي انقلبت فيه سيارته رأسًا على عقب.

ومن الضحايا الذين أصيبوا في الحادث، طفل، يبلغ من العمر ثمانية شهور، ووالدته، البالغة من العمر 28، أصيبا بجروج طفيفة، إضافة إلى امرأة أخرى، تبلغ من العمر 45 عامًا، تعاني من كسر في ذراعها وجروح في كتفها.