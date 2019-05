إليكَ قائمة الرواتب الأعلى في هوليوود.. وريان رينولدز يتصدّر بـ 27 مليون دولار!

أخيرًا، كُشف النقاب عن قائمة الرواتب الأعلى في هوليوود خلال عام 2019، والتي كشفت عن تفوق نجم شبكة البث نتفليكس ريان رينولدز البالغ من العمر 42 عاماً على نجوم استوديوهات هوليوود، حيث تصدّر ريان قائمة النجوم الأعلي أجرًا بـ 27 مليون دولار عن دوره بفيلم "Six Underground"، الذي أخرجه المخرج الشهير مايكل باي، لصالح شبكة "نتفليكس"، وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

كشفت شركة "فاريتي" عن القائمة التي تضم بعضاً من أكبر نجوم هوليوود في المراكز الستة الأولى، مع تصدر النجمة إميلي بلانت قائمة النساء الأعلى أجرًا، والتي أتت في المركز السابع في القائمة برصيد 13 مليون دولار عن دورها في فيلم "The Quiet Place".

جاء النجم دواين جونسون الملقب بـ "ذا روك"، في المرتبة الثانية براتب بلغت قيمته 20 مليون دولار، عن دوره في فيلم "the Fast & Furious spin-off Hobbs & Shaw"، متساويًا مع النجم روبرت داوني جونيور، الذي حصل على راتب بنفس القيمة عن دوره في فيلم "The Voyage of Doctor Dolittle"، والمقرر إصداره في يناير 2020.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة أظهرت أن شركات البث المتدفق عبر الإنترنت على استعداد لدفع مبالغ أكبر لنجوم هوليوود، بينما تفرض الاستديوهات قيودصا أكبر عليهم، لكن لا تزيد قيمة الراتب وفقًا لنجاح الفيلم، حيث تدفع شبكات نتفليكس رواتب أكبر للنجوم نظير عدم مشاركة الأرباح معهم، في حين تعتمد نتفليكس على منصتها التي تجمع اشتراكات من متابعيها.

حصل النجم توم كروز علي مبلغ متواضع للغاية تراوح بين 12 و14 مليون دولار عن دوره في فيلم "Top Gun: Maverick" ليأتي في المرتبة الرابعة، وبحسب التقرير حصل توم على مبلغ 28 مليون دولارًا عن دوره في فيلم "Mission: Impossible – Fallout" الذي صدر العام الماضي.

يمكن لنجوم هولييود تحقيق مبالغ مضاعفة من خلال تعاقدهم مع استديوهات هوليوود من خلال الحصول على نسبة من أرباح أفلامهم بعد عرضها.

في هذه الأثناء، وافق كلا من النجمين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت على الحصول على رواتب بقيمة 10 ملايين دولار، أي ما يساوي تقريبًا نصف رواتبهم المعتادة، لقاء بطولة فيلم "Quentin Tarantino's Once Upon A Time"، من خلال العمل مع استديوهات هوليوود.

وحصلت أيضًا النجمة غال غادوت على مبلغ 10 ملايين دولار متساوية مع ليوناردو دي كابريو وبراد بيت عن دورها في فيلم "Wonder Woman 1984" والذي سيتم الإنتهاء منه بحلول عام 2020.

