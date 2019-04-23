بالفيديو: صوفي تيرنر تسخر من مشهد صديقتها الحميمي في مسلسل Game of Thrones

لا يزال الموسم الثامن والأخير من المسلسل الملحمي "Game of Thrones" يحمل العديد من المفاجآت والصدمات لمتابعيه، وتحديدًا بعد المشاهد المثيرة للجدل للممثلة البريطانية "ميسي وليامز".

تجرَّدت "ميسي وليامز"، التي تجسد شخصية "آريا ستارك"، من ملابسها للمرة الأولى في المسلسل، خلال تأديتها مشهد جنسي مع "جيندري" عشية معركة وينترفيل الكبرى ضد جيش الموتى؛ ما أثار حفيظة المشاهدين وخاصة أنهم لم يعتادوا على مشاهدتها عارية طوال المواسم السبعة السابقة.

ولم يكن محبو السلسلة ممن شعروا بالصدمة فحسب، بل أن صديقتها المُقربة الممثلة الأمريكية "صوفي تيرنر" علَّقت على المشهد المُثير وأطلقت بعض النكات عبر فيديو نشرته على موقع "إنستغرام" تظهر فيه دون أي مستحضرات تجميل وبيدها تحمل كأسًا من النبيذ الأحمر.

وقالت: "احتفالًا بعيد الفصح، اعتقد أن مسلسل Game Of Thrones أراد أن يكون لقصة عيد الفصح أرنب صغير .. هذه هي القضية."

ولم يكن هذا المشهد الوحيد ما أربك المشاهدين في هذا الموسم، إذ كشف سرٍ خطير حول الشخصية الخيالية "جون سنو"، الذي يلعب دوره النجم الإنجليزي "كيت هارينغتون"، فقد أخبره صديقه "سام" أن حبيبته الجديدة " دينيريس تارغيريان" تجمعه بها قرابة دم.