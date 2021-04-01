إليك أبرز مقالب النجوم يوم كذبة أبريل.. حَمل مُزيَّف ولباس تحتي مغطى بالشوكولاتة!



ينتظر الجميع الأول من شهر أبريل كي يتفننوا في حَبك الحيَل وتنفيذ المقالب بالآخرين، ولا يستثنى المشاهير من هذا اليوم على الإطلاق.

وخلال الأعوام السابقة، اختلق المشاهير والنجوم حيلًا وأكاذيب ومقالب بنجوم آخرين أو بمعجبيهم، وهنا نستعرض أبرزهم:

1. توم فيلتون



حطَّم النجم البريطاني "توم فيلتون" قلوب المراهقات بعد إعلانه عبر موقع "إنستغرام" أنه على علاقة مع نجم فيلم Harry Potter- النجم البريطاني "دانيال رادكليف"، لكن اتضح أنها كذبة.

2. جاستن بيبر



انتهز النجم الكندي "جاستن بيبر" الفرصة لخداع متابعيه ومحبيه في يوم كذبة أبريل، إلّا أنه زاد من العيار قليلًا.

ونشر "جاستن بيبر"، البالغ من العمر 25 عامًا، صورة لموجات فوق صوتية مُزيفة لصورة جنين في رحم والدته، ما دفع متابعيه للتفكير بشأن موضوع حمل "هايلي بالدوين" بطفلها الأول، بعد انتشار العديد من التكهنات والشائعات حول الموضوع.

بعد ثلاث دقائق تقريبًا، نشر "جاستن" صورة لـ"هايلي" مُستلقية على السرير في إحدى العيادات، بينما يجري الطبيب بعض الفحوصات، وعلَّق: "في حال اعتقدتم أنه يوم كذبة نيسان."

3. ليلي كولين



شاركت الممثلة الحسناء متابعيها صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مستعرضةً بطنها المكوَّر لتعلن حملها عبر وضع بطن مزيَّف، إلَّا أن المتابعين كشفوا الحيلة على الفور.

4. مارك رافالو



قرر النجم العالمي إثارة فضول معجبيه والكشف عن بعض تفاصيل فيلم Avengers Endgame قبل موعد عرضه بـ25 يومًا في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، لكنه لم يسمح له بذلك!



5. جينيفر لوبيز



أعلنت الممثلة الأمريكية عبر حسابها "إنستغرام" عن توقعيها صفقة كتاب وهمية، وبدا أسلوبها مقنعًا بعد شكر من ساعدها بكتابته.

25 days until #AvengersEndgame! Ask and you shall receive. Here’s a spoiler! pic.twitter.com/ptNlNqu6fa — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) April 1, 2019

6. جورج كلوني



تعاون النجمان الأمريكيان "جورج كلوني" و"براد بيت" على تنفيذ مقلب بالمخرج والمنتج السينمائي "جيري وينتروب"، منتج فيلم "Oceans"، عبر دفعه لشرب كمية من المشروبات الكحولية أثناء استمتاعهم بلعبة الشرب، بينما استبدلا هما الكحول بالمياه، وحين استغرق "جيري" في النوم، سارعا لملء لباسه التحتي بكرات الـM&M.

7. جيجي حديد



صدمت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" معجبيها ومتابعيها حين نشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ظهرت فيها بقصة شعر قصيرة جدّاً تعجّب الجمهور من جُرأتها، كما لم تعلّق على الصورة إلّا بأيقونة المقص لتنهال الإعجابات والتعليقات عليها، ليكتشف الجمهور فيما بعد أنّها كذبة نيسان وأنّ "جيجي" لم تقم فعليّاً بقص شعرها.

8. سام سميث

يُعرف المغني الأمريكي "سام سميث" بأنه مثلي الجنس، لكنه خدع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينما أشار إلى أنه غير مثليّ، وحظيت تغريدته بأكثر من 35 ألف مشاركة.

8. إيلين دي جينيرس

تستخدم مقدمة البرامج الكوميدية "إيلين دي جينيرس" ضيوفها المشاهيرلإطلاق العنان لنكاتها ومقالبها التي تمارسها على الآخرين، من بينهم النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" التي دفعتها لإجراء حوار ومقابلة عمل مع العديد من الأفراد للحصول على منصب المساعد، لكنها مُجبرة على قول ما تمليه عليها "دي جينيرس"، وهو أمر يثير الضحك.

9. ريبيل ويلسون

رفعت الممثلة الأسترالية الكوميدية ريبيل ويلسون" حدة المقلب لمستوى عالٍ خلال تواجدها في موقع تصوير فيلم Pitch Perfect 3، حيث استلقت على الأرض طلبًا للنجدة، فسارع طاقم العمل نحوها على الفور لمساعدتها، وبعد وصولهم صرخت عاليًا "كذبة أبريل".

ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على "تويتر" وعلقت عليها: "حادث مأساوي في موقع تصوير Pitch Perfect 3″، وأضافت "أمزح فقط! كذبة أبريل سعيدة أيها الملاعين!".

Tragic accident on the set of Pitch Perfect 3! Happy April Fools Pitches x pic.twitter.com/XjYaeWgLFU — Rebel Wilson (@RebelWilson) April 1, 2017

10. توم هاردي

أُشيع سابقًا الممثل العالمي "توم هاردي" سيجسد دور العميل السري "جيمس بوند" في الجزء الجديد، لذلك قرر الاستفادة من الموضوع، ونشر بوستر يجمعه بـ"دانييل كريج".

11. تود كراينس وسكوت ديسك

يعتبر "تود" من أصدقاء عائلة كارداشيان، وقد انتحل "سكوت ديسك" شخصيته لتنفيذ مقالبه في "كريس جينر".

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