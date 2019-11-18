  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. إليك أسوأ بدايات نجوم هوليوود.. أحدهم فَقَدَ احترام وكلات التمثيل!

إليك أسوأ بدايات نجوم هوليوود.. أحدهم فَقَدَ احترام وكلات التمثيل!

منشور 18 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:29
مشاهير هوليوود
مشاهير هوليوود

على مدى سنوات طويلة، ضمَّ عالم هوليوود أشهر النجوم العالميين في أدوار مُتقنة ومُخترة قدموها بحرفية عالية وإبداع مُتناهي؛ حظيوا من خلالها على جوائز عالمية، وهو ما يدفعنا لنسيان أدوارهم البسيطة في أفلام قديمة قدَّموها في بدايات مسيرتهم الفنية.
في هذا الفيديو نقدم لكم 4 من ألمع النجوم في أول أدوارهم الرئيسية في أفلام دون المستوى، وحتى أن بعضهم اعتبرها أقل من مستواهم وتقديرهم في وقت لاحق بعدما حققوا شهرة كبيرة.

 

 

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...