إليك أسوأ بدايات نجوم هوليوود.. أحدهم فَقَدَ احترام وكلات التمثيل!

على مدى سنوات طويلة، ضمَّ عالم هوليوود أشهر النجوم العالميين في أدوار مُتقنة ومُخترة قدموها بحرفية عالية وإبداع مُتناهي؛ حظيوا من خلالها على جوائز عالمية، وهو ما يدفعنا لنسيان أدوارهم البسيطة في أفلام قديمة قدَّموها في بدايات مسيرتهم الفنية.

في هذا الفيديو نقدم لكم 4 من ألمع النجوم في أول أدوارهم الرئيسية في أفلام دون المستوى، وحتى أن بعضهم اعتبرها أقل من مستواهم وتقديرهم في وقت لاحق بعدما حققوا شهرة كبيرة.

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