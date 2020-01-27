إليك قائمة الفائزين في حفل غرامي.. وبيلي آيليش تحصد نصيب الأسد!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته الـ62 يوم أمس الأحد في مركز ستابلس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكُشِفَ الستار عن أسماء الفائزين المُرشحين ضمن فئات مُختلفة، حيث تضمنَّت أشهر النجوم والمغنيين العالميين ممن تميزوا بأعمالهم وأغانيهم الضاربة.

وقد صنعت المغنية الأمريكية الشابة "بيلي آيليش" التاريخ كأصغر مغنية تتلقى أربعة جوائز غرامي في ليلة واحد رغم سنها الصغير الذي لا يتعدى الـ18 عامًا، متفوقةً على منافستيها "تايلور سويفت" و"آريانا غراندي"، حيث حظيت بجائوة أفضل ألبوم، أفضل أغنية، أفضل تسجيل خلال العام، وأفضل فنانة صاعدة.

وهنا نستعرض أهم الفائزين في الحفل:

- أفضل أداء لموسيقى ريفية منفردة

ويلي نيلسون عن أغنية "Ride Me Back Home"

- أفضل ألبوم حضري معاصر

المغنية ليزو عن أغنية Truth Hurt

- أفضل أداء راب:

نيبسي هوسل عن أدائه لأغنية "Racks in the Middle"

- أفضل فيديو كليب لعام 2020:

المغني ليل ناس إكس وبيلي سايرس، عن كليب "Old Town Road"

- أفضل أغنية مكتوبة للإعلام المرئي:

أغنية فيلم "A Star Is BORN" وتسلم الجائزة هيلاري ليندزي وناتالي هيمبي وارون رايتيري فريق عمل الأغنية.

- أفضل موسيقى تصويرية أصلية للإعلام المرئي:

هيليديور جودنادوتير عن الموسيقى التصويرية لمسلسل "Chernobyl"

- أفضل ألبوم حضري معاصر

فاز بها بي جى مورتن عن أغنية "Say So"

- أفضل أداء راب تقليدي لأغنية R&B:

فازت بها المغنية ليزو عن أدائها لأغنية "Jerome"

- أفضل أداء لأغنية R&B:

فاز بها المغني أندرسون باك عن أدائه لأغنية "Come Home"

- أفضل ألبوم R&B:

اندرسون باك عن ألبوم "Ventura"

- أفضل أداء راب:

نيبسي هوسل ورودي ريتش وهيت بوي عن أغنية "Racks in The Middle"

- أفضل تسجيل راب:

دي جي خالد وجون ليجند عن أغنية "Higher"

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