إليك قائمة الفائزين في حفل غرامي.. وبيلي آيليش تحصد نصيب الأسد!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته الـ62 يوم أمس الأحد في مركز ستابلس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وكُشِفَ الستار عن أسماء الفائزين المُرشحين ضمن فئات مُختلفة، حيث تضمنَّت أشهر النجوم والمغنيين العالميين ممن تميزوا بأعمالهم وأغانيهم الضاربة.
وقد صنعت المغنية الأمريكية الشابة "بيلي آيليش" التاريخ كأصغر مغنية تتلقى أربعة جوائز غرامي في ليلة واحد رغم سنها الصغير الذي لا يتعدى الـ18 عامًا، متفوقةً على منافستيها "تايلور سويفت" و"آريانا غراندي"، حيث حظيت بجائوة أفضل ألبوم، أفضل أغنية، أفضل تسجيل خلال العام، وأفضل فنانة صاعدة.
وهنا نستعرض أهم الفائزين في الحفل:
ويلي نيلسون عن أغنية "Ride Me Back Home"
المغنية ليزو عن أغنية Truth Hurt
نيبسي هوسل عن أدائه لأغنية "Racks in the Middle"
المغني ليل ناس إكس وبيلي سايرس، عن كليب "Old Town Road"
أغنية فيلم "A Star Is BORN" وتسلم الجائزة هيلاري ليندزي وناتالي هيمبي وارون رايتيري فريق عمل الأغنية.
هيليديور جودنادوتير عن الموسيقى التصويرية لمسلسل "Chernobyl"
فاز بها بي جى مورتن عن أغنية "Say So"
فازت بها المغنية ليزو عن أدائها لأغنية "Jerome"
فاز بها المغني أندرسون باك عن أدائه لأغنية "Come Home"
اندرسون باك عن ألبوم "Ventura"
نيبسي هوسل ورودي ريتش وهيت بوي عن أغنية "Racks in The Middle"
دي جي خالد وجون ليجند عن أغنية "Higher"
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