إيدي مورفي يفجّر مفاجأة حول Beverly Hills Cop.. لن تنتهي الشخصية الأكثر نجاحاً في حياته

يخطط النجم "إيدي ميرفي" لأعماله المستقبلية في الوقت الحاضر، حيث كشف عن عودة فيلم Beverly Hills Cop 4 بعد أنهى دوره في أجزاء Coming To America.

وكشف إيدي خلال مقابلة له مع Collider بقوله: "هذا ما نقوم به بعد فيلم Coming To America 2"، وأضاف: "نحن سنقوم بأداء فيلم Beverly Hills Cop 4 حيث ستكون الخطة هي العودة إلى المسارح والنجاح هناك".

ويبدو ان أداء ميرفي في أكثر شخصياته نجاحاً لن ينتهي على الأرجح فقد مرّ 31 عاماً منذ أن لعب دور الأمير أكيم في فيلم Coming To America عام 1988 حيث لاقى نجاحاً كبيراً فقد حصل على أكثر من 288 مليون دولار.

وكان تميّزه الثاني في فيلم Beverly Hills Cop حين أدّى دور الشرطي أكسل فولي حيث حقق النجاح وحطّم شباك التذاكر بأجزاءه الثلاث في جميع أنحاء العالم.

وحالياً يقوم النجم بالترويج لفيلمه الجديد Dolemite Is My Name وهي كوميديا عن السيرة الذاتية رودي راي والتي ستصدر في المسارح في 4 أكتوبر.

