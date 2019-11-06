إيفانكا ترامب بإطلالة خيالية فاخرة خلال زيارتها لهذا البلد العربي

أصدرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إيفانكا" مبادرة التنمية العالمية للمرأة والتي تهدف إلى مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية للتقدم الاقتصادي على مدار الست سنوات المقبلة.

وسافرت إيفانكا إلى أثيوبيا وساحل العاج في إفريقيا خلال الأشهر الماضية ثم انتقلت للأرجنتين وكولومبيا وباراغواي لتعزيز المبادرة.

وتواجدت إيفانكا في مطار دالاس الدولي خلال توجّهها للمغرب للترويج لبرنامجها الاقتصادي العالمي للنساء حيث كانت تشق طريقها عبر الممر وهي تبتسم للكاميرات بينما تُلتقط لها بعض الصور.

وظهرت إيفانكا وهي ترتدي معطف قصير من الصوف البني الأنيق من مجموعة Gabriela Hearst تزيّن بربطة من جهة الخصر بمبلغ 2380 دولار.

ولإتمام إطلالتها الأنيقة نسّقتها مع تنورة باللون البيج مفتوحة من الأمام تزيّنت بجيوب جانبية، وانتعلت حذاء أورجواني من مجموعة Manolo Blahnik بمبلغ 645 دولار بينما اعتمدت تسريحة منسدلة لشعرها القصير.

وفي بيان صادر عن الوكالة كشف أن إيفانكا صرّحت بأن المغرب هو حليف مهم للولايات المتحدة وقطعت خطوات كبيرة في التطوير في عهد الملك محمد السادس.

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