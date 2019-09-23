إيفانكا ترامب بفستان قديم عمره 28 عاماً.. هل نفذ رصيدها من الأزياء؟

نشرت الإبنة الكبرى للرئيس دونالد ترامب "إيفانكا" صورةً لها من حفل زفاف ميكي هيس وميشا نونو عبر حسابها الخاص على إنستغرام يوم السبت الماضي.

وظهرت إيفانكا بإطلالة برّاقة وهي ترتدي فستان من الشراشيب اللامعة باللونين الذهبي والأسود من مجموعة Bob Mackie ليتلائم مع سهرتها بجانب زوجها جاريد كوشنر.

لكن لم يكن على إيفانكا دفع مبلغ كبير لإرتدائه من هذه المجموعة الشهير، حيث حصلت على الفستان مجاناً من خزانة والدتها، إذ أن والدتها إيفانا ترامب كانت قد ارتدت نفس الفستان عام 1991.

ارتدت إيفانكا الفستان مرتين، كانت المرة الأولى عام 2014 للاحتفال بزفاف مصمم الأزياء جوزيف التوزارا، وهذه الثانية في حفل زفاف ميشا نونو.

ولحظة وصولها للحفل ارتدت إيفانكا فستاناً باللون المشمشي المزيّن بالكسرات، ووشاح طويل وتوّسطه حزام ذهبي، وخلال وقت سابق نشرت صورةً لها بجانب زوجها وهي ترتدي فستاناً صيفياً قصير وملوّن.

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