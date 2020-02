إيلي فانينغ وسلمى حايك تتألقان بالأسود في مهرجان برلين السينمائي (صور)

انطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ70 مساء أمس الأربعاء في قصر برلين في العاصمة الألمانية بحضور نخبة من النجوم العالميين.

وخطفت الممثلة الأمريكية "إيلي فانينغ" والنجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية "سلمى حايك" الأنظار بإطلالتيهما السوداء الأنيقة على السجادة الحمراء خلال العرض الترويجي لفيلمها The Roads Not Taken.

بدت "إيلي فانينغ" (21 عامًا) آية في الجمال مُرتديةً فستان سترابلس أسود مخملي من توقيع العلامة التجارية "آرماني بريف" جاء بتنورة منفوشة من قماش الساتان وببيونة كبيرة سوداء ناحية الخصر مبرزةً رشاقتها ونحافة خصرها، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر من وحي العشرينيات، وقليل من المكياج ورسمة عيون القطة.







من جهة أخرى، اختارت "سلمى حايك" (53 عامًا) فستان أسود طويل ضيق زُيِّنَ بتطريزات وردية وحمراء ناحية الصدر، ومجموعة من الأحجار الكريستالية حول العنق، في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.

وعلى صعيد آخر، تدور أحداث فيلم The Road Not Taken حول الحياة المؤلمة التي يعيشها "ليو"، الذي يؤدي دوره "خافيير بارديم"، المصاب بالخرف، حيث ترعاه ابنته "مولي"، بينما يطفو في حياة بديلة من ماضيه، بما في ذلك مع زوجته الأولى "دولوريس".

الفيلم من إخراج "سالي بوتر" وهو مستوحى من شقيقها المخرج، واستغرق تصوير الفيلم أربعة أيام فقط، ومن المقرر عرضه في 13 مارس.