إيما ستون تستقبل مولودها الأول في سرية.. ولا معلومات إضافية1

رحبت النجمة الأمريكية إيما ستون وزوجها ديف مكاري بمولودهما الأول بتاريخ 12 مارس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولم يضيف الزوجان أي معلومات إضافية حول جنس المولود أو اسمه بعد، كما لم يعلنا عن الأخبار رسميًا عبر حسباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبالعودة إلى شهر يناير، زعم أن إيما ستون (32 عامًا) متحمسة جدًا بشأن عيشها تجربة الأمومة وتشعر بأنها محظوظة لعدم تمكنها من العمل أثناء الحمل، حيث قررت عدم المشاركة في الفيلم القادم Babylon إلى جانب النجم العالمي "براد بيت"، وأشارت أن الفيلم يعارض جدول أعمالها المزدحم، لكن يبدو أن القرار اتُخِذ بسبب حملها ورغبتها في تربية طفلها.

وفي وقت سابق، اعتقد محبو النجمة أنها تزوَّجت حبيبها سرًا خلال الحجر المنزلي بعد رؤيتها ترتدي خاتم زفاف في إصبعها أثناء ظهورها في مقابلة مع الممثلة الأمريكية "ريس ويذرسبون" في برنامجها Hello Sunshine Show الذي يناقش الصحة العقلية للأطفال عبر قناة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

يذكر أن مواعدة الثنائي بدأت في نوفمبر عام 2017 بعدما رصدتهما عدسات الباباراتزي يتجولان في مدينة نيويورك، حيث يُقال أنهما تقابلا لأول مرة عام 2016 أثناء استضافتهما في برنامج SNL.

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