ابنة شقيق أسامة بن لادن تغني في نادي Peckham.. وهذا موقفها من عمها!

بدأت "وفاء دافور" الابنة البكر للأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن تنخرط في النوادي الموسيقية العصرية في لندن، وذلك بعد أن حاولت بداية حياتها المهنية في نيويورك في أعقاب أحداث 11 سبتمبر.

وخلال الأسبوع الماضي تتبع موقع MailOnline وفاء إلى بار Peckham للتسجيل حيث كانت تتواجد مع ثلاثي الفرقة الموسيقية Deep Tan ، وكانت وفاء ترتدي بنطال فضي لامع وبلوزة سوداء بينما كانت تغني على المسرح وهي تعزف على الغيتار.

ولدت السيدة دافور في كاليفورنيا ودرست في جنيف بعد ذلك التحقت بكلية كولومبيا للحقوق في نيويورك حيث كانت تعيش عندما قام عمها بعمليته في مركز التجارة العالمي مما أدّى إلى مقتل أكثر من 2600 ضحية، حيث ان وفاء أدانت ما قام به عمها ورفضت المناقشة بذلك أبداً، حيث انتقلت إلى لندن في أعقاب الهجمات، لكن سرعان ما عادت إلى نيويورك.

ومن جهة أخرى تغني وفاء اللون الغنائي A Shimmer / Constant حيث أن موسيقاهم هي موسيقى كلاسيكية فاسقة مع كلمات تهكمية عن الحب الحديث ومدعومة الموسيقى بإيقاعات الغيتار البسيطة والحيوية.

وعلى الصعيد العاطفي ارتبطت وفاء بشكل رومانسي بالنجم جون ليجند حيث تواجدا معاً في العديد من المناسبات وعلى السجادة الحمراء وكانا مفعمين بالحيوية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: