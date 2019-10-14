العثور على نجمة فرقة K-pop سولي ميتة.. وشبهة انتحار في وفاتها!

كانت النجمة "سولي" عضو في فرقة K-pop الشعبية لكنها غادرت الفرقة عام 2015 للتركيز على حياتها المهنية في التمثيل.

وعثر على النجمة متوفاة في منزلها في جنوب العاصمة سيول عند حوالي الساعة الثالثة مساءً بواسطة مديرها، وكشفت الشرطة الكورية أن هناك احتمال أن تكون انتحرت.

وفي تفاصيل ما حدث صرّحت الشرطة في بيان لها إن مديرها حاول الاتصال بها على المنزل لكنها لم ترد مما اضطره للذهاب إلى منزلها عند اكتشاف جثتها.

وتأتي هذه الحادثة بعد معاناتها من سوء المعاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخير وذلك عقب فضيحة نشر صورة صدرها.

فشاركت سولي صورةً لصدرها العاري على إنستغرام مع أكثر من خمسة ملايين متابع فتسبب هذا الشيء ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية المحافظة على عاداتها وتقاليدها.

لتعود فضيحة الصورة مرةً أخرى للظهور في الشهر الماضي عندما تم عرض ثدييها بطريق الخطأ خلال بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام مما تسبب في جدل كبير.

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