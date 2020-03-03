ابنة كيم كارداشيان تفاجأ والدها خلال عرض Yeezy.. والأخير فخور بها!

أقيم عرض أزياء لمجموعة Yeezy الرياضية لخريف/شتاء 2020 والخاصة بمغني الراب كانيه ويست في مساء يوم أمس الاثنين وذلك خلال أسبوع الأزياء في باريس.

وكانت المفاجأة هو افتتاح ابنته نورث البالغة من العمر ستة أعوام العرض في أول ظهور لها في غناء الراب.

ويبدو واضحاً ان ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تتبع خطوات والدها الموسيقية بينما كانت تردد كلمات الأغاني والعارضات يسرن على المسرح فكانت كلها ثقة أمام الجمهور الذي ضم والدتها ووالدها بالإضافة إلى خالتها كورتني وابنتها بينيلوبي.

وانتقت نورث كلمات جميلة لافتتاح عرض المجموعة الخاصة بوالدها فقالت: "انظر إلى حذائي فهو جديد ورائع وشاهد أنا اذهب لمدرستي وامشي في الشوارع، نعم إنه لطيف وجميل".

ومن جهة أخرى لفتت والدتها وخالتها الأنظار إليهما من خلال إطلالتهما حيث اختارت كيم كروب توب باللون البيج الذي نسّقته مع بنطال رمادي مربوط من الخصر وسترة ضخمة بينما اعتمدت تسريحة الجدائل الصغيرة لشعرها الأسود الطويل.

أما كورتني فكانت ترتدي بنطال قماشي باللون الرمادي المخطط والذي تزيّن بعقدة جانبية نسّقته مع بلوزة هودي مزيّنة بياقة عالية وضخمة.

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