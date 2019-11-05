ابن النجمة لوري بيتيرسون يتعرّض لمحاولة قتل خلف القضبان.. ووالدته تصرّح"أنا خائفة عليه" (فيديو)

قٌبض على ابن نجمة مسلسل Real Housewife "لورين بيتيرسون" بتهمة إطلاق النار على رجل في منزل حيث كان يقيم، وسرقة سيارته عام 2016 ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانته إلا أن والدته تقول بأنه بريء.

وظهر ابنها جوش في شريط فيديو وهو يتعرّض لهجوم من قبل نزيل آخر استخدم فيه شفرات حلاقة ملفوفة بمناشف بيضاء لينصب كمين له، ويحاول جوش الدفاع عن نفسه والانتقام إلا انه كان يتلقى ضرب أكثر مما يدافع.

وخلال وقت لاحق من الحادث شاركت لورين صوراً عديداً لابنها المصاب حيث أظهرت الصور الغرز المتعددة على وجهه كما أن هناك تمزّق كبير في صدره، وكان جوش خائف بأن شفرات الحلاقة المستخدمة في الهجوم لم تكن معقمة وأنه ربما كانت تحمل مرض ينتقل بالاتصال الجنسي.

وأثناء مقابلة لها مع TMZ صرّحت بيتيرسون بأن ابنها تعرّض كثيراً للهجوم ليس فقط من قبل السجناء وإنما من قبل الحرّاس أيضاً حيث قالت: "أخبرني جوش على مدى السنوات القليلة الماضية أن حياته في خطر والحرّاس يهددون بقتله وغيرهم من السجناء الذين هاجموه".

وأضافت على كلامها: "أن أرى أن الأمر يتحقق بالفعل وهذا شيء مروّع بالنسبة لي فأنا مرعوبة وحزينة وأخشى على حياة ابني"، وتابعت: "أنا ممتنة لأنه حي فبعد النظر إلى هذا الفيديو ومشاهدة كيف أن السجين كان يحاول قتل جوش".

وكشفت لورين بأن ابنها مستهدفاً بسبب شهرته وشهرة والدته مما جعله هدفاً بين النزلاء الآخرين كما ادّعت بأن الحراس الذين يفترض بأنهم يحموا ابنها قد سمحوا عن قصد للنزلاء الآخرين بمهاجمته.

ويشار إلى أن لورين كانت قد استقالت من برنامجها الواقعي Bravo عام 2008 وذلك بعد أن كشفت أن ابنها كان مدمناً على الهيروين وتم القبض عليه.

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