اتّهام كايلي جينر بسرقة اسم ابنها الجديد.. تفاصيل قضية غريبة تواجهها

تواجه نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" تهمة سرقة اسم ابنها حديث الولادة وذلك من قبل المختصة الاجتماعية تامي هيمبرو الذي يحمل طفلها البالغ ست سنوات هذا الاسم.

تفاصيل قضية سرقة الاسم

اتهمت المختصة الاجتماعية تامي هيمبرو سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بسرقة الاسم الأول لطفلها البالغ من العمر ست سنوات ومنحه لطفل كايلي حديث الولادة.

وأثار هذا الموضوع غضب متابعي المختصة الاجتماعية الذين اعتبروا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه واتهموا كايلي بعد اللباقة ومن غير اللائق سرقة اسم الطفل، فقال المتابعون حول ذلك: "لقد شاهدنا العديد من الخلافات بين العائلات نتيجة سرقة الأسماء وهذا الموضوع دمّر العديد من الصداقات".

قضية غير قانونية

أكّد أحد المختصين القانونيين بان هذه التهمة ليست قابلة لاتخاذ أي اجراء قانوني بحقها لأنها ليست سرقة عادية، فقال: "لا يمكن اتخاذ أي اجراء قانوني لأنه لا يمكن لأي شخص امتلاك أي حقوق ملكية والاحتفاظ بالحقوق الحصرية للاسم مالم يسجّل بالعلامة التجارية".

وأوضح المختص ان هذا الأمر ينطبق على عائلة كارداشيان فلا يمكن لأحد منهم ان يحتكر اسماً له، أما حول الأزمات العاطفية التي تسببها سرقة اسماء الأطفال فهي تنبع من الأفراد نفسهم وثقافة التفرّد خاصة على السوشال ميديا.

كايلي جينر ترحّب بطفلها الجديد الثاني

استقبلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" طفلها الثاني من حبيبها ترافيس سكوت حيث أعلنت ذلك من خلال صفحتها الخاصة على "انستغرام".

وكشفت كايلي جينر عن اسم طفلها الجديد وهو "وولف ويبستر" حيث أن اسم ترافيس سكوت الحقيقي هو جاك ووبستر، حيث أن اسم وولف هو اسم ألماني شائع.