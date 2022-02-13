كايلي جينر تكشف عن اسم طفلها الثاني

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن ولادة طفلها الثاني وذلك خلال الأسبوع الماضي حيث تلقّت التهاني من المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كايلي جينر تكشف عن اسم طفلها

شاركت نجمة تلفزيون الواقع منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" كشفت من خلاله عن اسم طفلها الجديد.

ونشرت جنر منشور جاء فيه "والف وبستر" وهو الاسم الذي اطلقته على طفلها الثاني

اعلان حمل وولادة كايلي جينر

واعلنت نجمة الواقع خلال وقت سابق عن حملها بطفلها الثاني من حبيبها ترافيس سكوت، ويبدو واضحاً أنها عند اعلان حملها كانت في شهورها الاخيرة، إذ ما لبثت أن أعلنت عن ولادة طفلها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بعد فترة من الوقت حيث نشرت صورة تضم يد طفل حديث الولادة ويد ابنتها الاولى ستورمي، وأشارت إلى تاريخ الولادة وهو 2 من الشهر الحالي وان المولود صبي.

وانتقل العديد من مشاهير العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أحل تهنئتها والتعليق على الصورة وكان من ضمنهم والد الطفل ترافيس سكوت.

كايلي جينر وترافيس سكوت

يشار بان الثنائي الرومانسي كايلي جينر وترافيس سكوت قد اعلنا عن علاقتهما العاطفية خلال السنوات الماضية ولكنهما فاجآ المتابعين بانفصالهما حيث أُثيرت شائعات خيانة.

ومالبث ان عاد الثنائي لبعضهما البعض حيث أثارا شائعات الخطوبة بعد رؤية خاتم الماسي بيد كايلي ولكنهما لم يعلنا شيئاً وأعلنت بعد ذلك حملها بطفلها الجديد.