كايلي جينر تبحث عن منزل جديد للعيش فيه لهذا السبب!

تستمتع نجمة الواقع "كايلي جينر" بوقتها في هذه الأيام بعدما انجبت طفلها الثاني قبل عدة مدة قريبة من حبيبها المغني ترافيس سكوت ووالد ابنتها

كايلي جينر تريد الانتقال من منزلها

رحّبت عارضة الأزياء والمليارديرة العصامية ونجمة تلفزيون الواقع بطفلها الثاني وولف من حبيبها ترافيس سكوت، وزادت عائلتها فرداً آخر، مما دفعها لاتخاذ قرار جديد حول انتقالها من منزلها.



وبالرغم من كبر مساحة قصرها إلا ان كايلي تعتزم الانتقال إلى منزل جديد وبتصميم مختلف وذلك من اجل عائلتها للعيش فيه مع طفلها الجديد الذي اطلقت عليه اسم "وولف" بالإضافة إلى طفلتها ستورمي البالغة من العمر أربعة سنوات.

والتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي نجمة الواقع "كايلي جينر" لاول مرة منذ ولادة طفلها وولف وهي خارجة برفقة ابنتها ستورمي ووالدتها كريس جينر بينما كانوا يبحثن عن منزل جديد في مناطق فخمة في لوس انجلوس.

وشوهدت كايلي كأول ظهور لها بعد ولادة طفلها وهي ترتدي تيشيرت اسود وبنطال رياضي ضيّق بينما وضعت قبعة بيسبول سوداء، ونسّقت معه حذاء رياضي رمادي.

كايلي جينر توثّق حملها وولادتها

كانت نجمة الواقع "كايلي جينر" قد شاركت المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي أكّدت فيه حملها بطفلها الثاني.

وبعد ذلك أعلنت عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" انها أنجبت طفلها وهو ذكر حيث نشرت صورة ليده وهو يمسك بيد ابنتها ستورمي.