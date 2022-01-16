اشاعات خطف الفتيات والتحرّش بهن وراء الغاء حفل "ستراي كيدز".. والادراة تنفي

أعلنت ادارة مهرجان موسم الرياض بنسخته الثانية عن تأجيل حفل كل من الفرقة الكورية "ستراي كيدز" و النجمة الكورية "تشونغها" وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في الرياض في هذه الفترة.

اشاعات حول أسباب أخرى لالغاء حفل ستراي كيدز

أُثيرت شائعات عديدة حول أن هناك العديد من الفتيات السعوديات ومعجبات الفرقة تعرضن للاختطاف والتحرش الجنسي قبل الحفل مما دفع الإدارة لإلى الغائه

وقام عدد من الأشخاص بنشر صور لعدد من الشباب على انهم من يقوموا بخطف هؤلاء الفتيات، تسبب هذا الأمر بفوضى عارمة وحالة من الخوف الشديد

وتصدّر هذا الخبر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، على ان الخطف والتحرش هو السبب وراء الغاء الحفل، ووصل الأمر إلى عدد من الصحف العالمية

وأثارت هذه الأشاعة حالة من الغضب بين رواد السوشال ميديا في السعودية، الذين سارعوا لنفي الشائعة التي انتشرت في وقت سابق والتأكيد على ان الحفل الغي بسبب الحالة الجوية، كما سارع هؤلاء لتبرئة الاشخاص الذين تم تداول صورهم والتأكيد على ان جميع ما نشر مجرد اشاعات مغرضة هدفها نشر البلبلة والخوف وهي غير صحيحة تمامًا

وتفاعل هؤلاء بشكل واسع مع هذه الشائعات مهاجمين من تسبب بنشرها من داخل السعودية مطالبين بمحاسبتهم