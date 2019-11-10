اعتقال نجم البوب البريطاني بيت دورتي خلال شرائه للمخدرات في باريس

كشفت تقارير صحفية عن اعتقال نجم البوب البريطاني "بيت دورتي"، اليوم الجمعة في باريس، خلال شرائه للمخدرات في الشارع.

وذُكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجم البريطاني البالغ من العمر 40 عامًا، كان مخمورًا وبحوزته كوكايين، عندما رصده عدة ضباط في حوالي الساعة الـ 3 صباح اليوم.

وحسبما ورد في الصحيفة البريطانية، اُعتقل "بيت" في حي "بيغال"، والشهير بحاناته وملاهيه الليلية، هذا وقالت التقارير إن العديد من الأشخاص شهدوا عملية اعتقال المغني البريطاني وسجلوها أيضًا بهواتفهم.

وخلال التحقيق، قال مصدر لم يُكشف عن هويته، إنه تم اعتقال "بيت" في الحي وكان بحوزته 2 غرام من الكوكايين، كما كشف أنه رفض الانصياع لأوامر الضباط والتعاون معهم، قبل اعتقاله في نهاية المطاف.

وأضاف المصدر أن النجم تم احتجازه في وسط باريس ويخض للتحقيق الجنائي، كما أكد متحدث باسم النيابة العامة في باريس أن "بيت" اُحتجز في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ويواجه عدة تهم تتعلق بالمخدرات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال "بيت"، حيث سبق واُعتقل بسبب حيازته للمخدرات بما في ذلك، الكوكايين والهيروين والقنب والكيتامين، بالإضافة سرقة سيارة ومخالفات لقوانين قيادة السيارات.

كما يُذكر أنه الشريك السابق للعارضة البريطانية الشهيرة "كيت موس"، هذا ويحرص "بيت" على زيارة باريس، كما أنه غالبًا ما يقضي معظم وقته ويؤدي حفلاته هناك.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: