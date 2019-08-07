اعتقال النجمة سوناكشي سينها ومعجبيها في حيرة

تعرض محبو نجمة بوليوود "سوناكشي سينها" إلى صدمة كبيرة مؤخرًا، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تُكبل بالأصفاد.

يُظهر الفيديو الغامض لحظة إلقاء القبض على نجمة بوليوود، والتي يبدو أنها كانت في مناسبة مميزة، إذ بدت متأنقة بفستان فضي براق.

وفي الفيديو الصادم الذي نشرته صحيفة "انترناشونال بيزنس تايمز"، يمكن سماع سوناكشي وهي تصيح بلغتها: "لا يمكنك اعتقالي هكذا، هل تعرف من أكون؟ لم أفعل شيء، أنا بريئة، كيف يمكنك اعتقالي هكذا".

ترك الفيديو معجبي نجمة بوليوود في صدمة وحيرة كبيرة، إذ لا يعلمون القصة وراء هذا الفيديو وما إذا كان حقيقيًا أم مجرد مزحة، خاصة أن سوناكشي لم تكشف أي تفاصيل عما حدث.

هذا وتكهن الكثيرين بأن نجمتهم المفضلة في ورطة وبحاجة إلى مساعدة، حتى انتشر هاشتاغ #AsliSonaArrested في الانتشار على تويتر لدعم سوناكشي.

ومع ذلك، ازادت سوناكشي من حيرة معجبيها، إذ كشفت صحيفة "تايمز أوف انديا" أن النجمة قالت في منشورها على قصة إنستغرام: "مرحبًا، أعلم أن هناك فيديو مقلق ينتشر على مواقع التواصل. نعم إنه أنا، ولكن هذه ليست الحقيقة، وسوف أشارككم التفاصيل قريبًا".

يأتي ظهور ذلك الفيديو، بعد بضعة أشهر من تورط سوناكشي في مشكلة قانونية، بعدما تقدم منظم أحداث وحفلات بشكوى ضدها في ولاية أوتار براديش الهندية، تفيد بتلقيها مبلغ مالي مقابل أدائها عرضًا في إحدى الحفلات، بينما أخلت بالعقد وتلقت المال دون الظهور في ذلك الحفل.

ومع ذلك، نفت سوناكشي لاحقًا ما تم تداوله من ادعاءات، وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "من الواضح أن منظم الأحداث الذي لم يستطع الوفاء بالتزامه، فظنّ أنه قادرًا على تحقيق مكاسب سريعة من خلال تشويه صورتي".

وحتى الآن، لم تتضح حقيقة فيديو اعتقالها.

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