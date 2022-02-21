إليك أروع 10 افلام كورية رومانسية لسهرة عاطفية

مشاهدتك لـ افلام كورية رومانسية قد تكون الخيار الأفضل لليلة رومانسية مليئة بالعواطف.

إذا سبق لك مشاهدة افلام كورية رومانسية ، فأنت قد خضت تجربة الإحساس بعشرات الأنواع المختلفة من المشاعر في ساعات قليلة، حيث تبدأ الأحداث تسير على إيقاع بطيء ثم تصل لتمزيق ذروة روحك، ثم تتركك النهاية تبكي فرحًا أو قد تأسرك في أعماق اليأس إما بسبب النهاية المحزنة أو عدم وجود نهاية للقصة من الأساس. وبغض النظر عن نوع الفيلم، فإن الترفيه الكوري يبقيك ببساطة ملتصقًا بشاشتك.

إذا كنت في حالة مزاجية لبعض الميلودراما، خاصة تلك التي تحتوي على قصص حب تجعلك تغمض عينيك وتعيش الإحساس بحذافيره، فقد جمعنا لك قائمة بأروع افلام كورية رومانسية مليئة بالعاطفية التي قد تكون حبكتها غير واقعية، لكن مشاهدتها بمثابة ركوب أفعوانة من العواطف.

إليك قائمة بأروع افلام كورية رومانسية التي لا بد أن تزيِّن سهرتك العاطفية:

افلام كورية رومانسية

الفيلم الرومنسي الكوري More Than Blue

عام الإصدار: 2009

يعتبر الفيلم أحد افلام كورية رومانسية، وتدور أحداثه حول منتج إذاعي يدعى "كي" يحب شابة جميلة تدعى"كريم"، لكنه يقرر عدم الاعتراف بحبه لها بعدما قيل له إنه لم يتبق أمامه سوى بضعة أشهر ليعيشها. ولأنه يدرك خوف "كريم" من الوحدة وأن تُترك وشأنها، فإنه يحتفظ بسره ومرضه ويتخذ قرارًا صعبًا لحثها على الزواج من رجل يتمتع بصحة جيدة وطيب القلب يدعى "جو هوان".

وعلى الرغم من أن قلبه ينفطر عندما تعلن عن وقوعها في حب الرجل الآخر، يلتزم الصمت ولا يفصح عن حبه الحقيقي أبدًا حتى لا يكون عقبة في حياتها.





الفيلم الكوري الرومنسي A Moment To Remember

عام الإصدار: 2004

يعتبر هذا الفيلم الخيارالأفضل لمحبي افلام كورية رومانسية بسبب أحداثه الدرامية والعاطفية، حيث يدور حول مصممة أزياء تدعى "سو جين"، تبلغ من العمر 27 عامًا، تذهب إلى متجر صغير لشراء كوكاكولا لكنها تتركها عن طريق الخطأ على المنضدة. تتذكر سو جين الكولا، وتعود إلى المتجر وتصطدم بالنجار "تشول سو"، الذي هدفه في الحياة هو أن يصبح مهندسًا معماريًا.

و أثناء مسح موقع البناء الذي كان والدها مسؤولاً عنه، ترى "سو جين" نفس الرجل وسرعان ما تقع في حبه؛ لتتطور العلاقة بينهما وتكلل بالزواج، لكن يجب على "جين" مواجهة حقيقة لا يمكن إنكارها وهي إصابتها بمرض الزهايمر الذي ينسيها زوجها؛ الأمر الذي يؤدي إلى إنهار حياتها الزوجية.

يذكر أن الفيلم مقتبس عن مسلسل ياباني يحمل عنوان "Pure Soul".

الفيلم الكوري الرومنسي The Beauty Inside

عام الإصدار: 2015

سنوفر عليك الوقت والجهد إن كنت من محبي افلام كورية رومانسية، فهذا الفيلم يجمع بين الرومانسية والغراب بسبب فكرته العميقة وأحداثه غير التقليدية.

ماذا ستفعل إذا استيقظت بوجه جديد كل يوم؟ فهذا ما يحصل مع "وو جين"، الذي يعمل في تصميم الأثاث، فهو معتاد على الاستيقظ صباحًا كرجل مسن، أو ولد صغير، أو امرأة بدينة، أو رجل أجنبي، وغيرها الكثير، و الوحيدون الذين يعرفون ما يمر به هما والدته وصديقه المقرب "سانغ بايك".

في أحد الأيام، يلتقي "وو جين" بفتاة تدعى "يي سو"، التي تعمل في متجر للأثاث، وسرعان ما يقع في حبها. ونظرًا لأن هويته الجسدية تتغير كثيرًا، فإنه يواصل زيارتها يوميًا متظاهرًا على أنه عميل وزبون لم تره مسبقًا. في النهاية يستجمع شجاعته ويطلب منها الخروج في موعد غرامي، ويقرر البقاء مستيقظًا لأيام كي لا يتبدل وجهه لشخصية أخرى بمجرد أن ينام، لكنه لم يعد قادرًا على مقاومة النوم ويفقد وعيه ويستيقظ بوجه جديد.

حينها يكشف "وو جين" لحبيبته سر مرضه، وتبدأ بعدها الأحداث بالتطور وسط حالة من الغرابة والترقب.

الفيلم الرومنسي الكوري Mood of the Day

عام الإصدار: 2015



يجمع هذا الفيلم بين الكوميديا والرومانسية إذ يعتبر واحدًا من أجمل افلام كورية رومانسية كوميدية، وتدور أحداث المسلسل حول "سو جونغ" وحبيبها الذي تتحول علاقتهما الرومانسية التي استمرت لعشر سنوات إلى علاقة فاترة.

وفي الليلة التي سبقت رحلة عملها إلى بوسان، تسمع "سو جونغ" أن صديقتها ستتزوج من حبها الأول، حينها تشعر بالتشتت. وفي القطار المتجه إلى بوسان، تجلس في المقعد المجاور لـ"جاي هيون"، الذي يدعي أنه من طائفة أغابيمونيت، وهي طائفة مسيحية مغمورة يتزوج فيها الرجال العديد من العرائس الروحانيات، وأنه سوف يقفز عن طيب خاطر إلى الفراش مع امرأة لليلة واحدة.

ومن أجل إقامة علاقة معها، يستمر "سو جونغ" في القدوم إليها أثناء الرحلة، إلَّا أنها تدفعه بعيدًا لكن ينتهي بها الأمر بمشاركته رحلة سيارة إلى بوسان بسبب الانهيار المفاجئ للقطار، حينها تبدأ بالانفتاح عليه بينما يستمر هو بكسب قلبها.

ومع مرور الوقت على الطريق، فإنها ترى حقيقة جاي هيون من الداخل، مختبئة وراء كبريائه وتجد نفسها منجذبة إليه.

الفيلم الكوري الرومنسي Snow Is on the Sea

عام الإصدار: 2015

بإمكانك معرفة أن هذا الفيلم سيدفعك للبكاء بغزارة والتأثر والوقوع في دوامة من الحزن والعاطفة حينما تقع أحد الشخصيات الرئيسية الذي يعاني من مرض شديد في الحب.

وتدور أحداث في ليلة ثلجية، حيث تشخص "سيون مي" بخلل التنسج المكون للدم، ومع مرور السنوات تتغلب على آلامها وتتأقلم مع عالم الكبار. وبعد أن قررت استخدام موهبتها لتصبح عطارًا، تسافر إلى العديد من الأماكن المختلفة لجمع الروائح والتوابل المختلفة لمساعدة الناس في آلامهم الداخلية، حينها تلتقي بـ "سانغ أوو" في حوض مائي وتنجذب بشدة لرائحته التي تذكرها بوالدها.

افلام كورية رومانسية 2022

تتلقى الدراما الكورية دعمًا كبيرًا بعدما حققت برامجها ومسلسلاتها مثل: "Kingdom" و "Squid Game"، وقد بدأت منصات البث العالمية مثل "Netflix" بعرض أجمل الأعمال وأروعها، وهنا نعرض قائمة بـ افلام كورية رومانسية التي ستعرض عام 2022.

الفيلم الكوري الرومنسي Tinted With You

يعتبر هذا الفيلم واحدًا من افلام كورية رومانسية تاريخية الذي تدور أحداثه في الفترة الإقطاعية في كورية، حيث تجبر ولية العهد المخلوعة "لي هيون" على النفي بعد استيلاء أخيها الأكبر القاسي على العرش ومحاولته الجاهدة في تأمين منصبه بشكل دائم، تاركًا إياها خائفًة على حياتها في كل منعطف.

ثم تتقدم الأحداث سريعًا إلى العصر الحديث، حيث الفن هو العالم بأسره لطالب المدرسة الثانوية "إيون هو"، الذي يقبل عمولة لإكمال لوحة غير مكتملة على الرغم من أجواءها الغامضة؛ ولسبب غير مفهوم ينجذب إلى الماضي البعيد حيث يلتقي "لي هيون" التي يقع في غرامها.

وبعد شعوره بالقلق، يقرر الملك في قتل ولية العهد المنفية، حينها يدرك "إيون هو" أنها الفرصة الوحيدة لإبقائها على قيد الحياة.

الفيلم الرومنسي الكوري Serve the People

ميلودراما تدور حول قصة مو كوانج الذي يحلم بأن يصبح جنديًا نموذجيًا لمنزل قائد الفرقة ، يتعارض بين جدار المكانة وإغراء الهروب بسبب لقائه بزوجة القائد الشابة ، سو ريون.

الفيلم الكوري الرومنسي Our Beloved Summer: The Movie

حلقة خاصة تتضمن ملخصا لمسلسل "Our Beloved Summer" ومقابلات مع ممثلين ولقطات من وراء الكواليس.

الفيلم الرومنسي الكوري Behind Cut

تدور أحداث المسلسل حول "كي جين" الطالب الناشئ في مجال تصميم الأزياء ذو الأحلام الكبيرة؛ فهو يوَّد أن يصبح مصمم ملابس مشهور عالميًا، إلَّا أن الرحلة إلى قمة الشهرة في عالم الأزياء في كوريا الجنوبية ليست بالرحلة السهلة. وفي أحد الأيام، يصطدم "كي جين" بـ"يونغ أوو"، عامل التوصيل بدوام جزئي المتفائل دائمًا.

وعلى الرغم من أن جميع المحيطين به لديهم خططهم الخاصة لمستقبلهم، إلَّا أن "يونغ أوو" لا يمتلك حلمًا. وفي حين أن الجميع في عجلة من أمرهم للوصول إلى مكان ما في الحياة، يبدو أن حياته الخاصة عالقة في المرحلة الأولى.

يقع "كي جين" و"يونغ أوو" بحب بعضهما البعض رغم بداية علاقتهما الهشة، فهما مزيج متناقض بي الحزم والقبول، إلَّا أن الأمور تبدأ بالتعقد بعد اقتحام "لي بين" المشهد، فتتعقد الأمور بينهما.

الفيلم الكوري الرومنسي Sing A Song

"كل يوم، في كل مرة قضيناها سويًا، كنت أغني دون أن أترك أي شيء ورائي".

تدور أحداث القصة حول ثلاثة شبان يحاولون شق طريقهم نحو الشهرة، فهناك "سيون هي" المتهورة التي تنتقل إلى سيول للغناء، و"هيون دو"، المغني المستقبل غير المعروف الذي يحلم أن يصبح مشهورًا، وهناك المغني وكاتب الأغاني "سي جون"، الذي اختار الغناء على الرغم من معارضة عائلته.

أراد هؤلاء الثلاثة أن يصبحوا مغنيين إلَّا أن مسيرتهم لم تقلع بعد، وينتج عن تعارفهم تشكيل فرقة أسموها "Jobaegeun"، وبدأت تكتسب شعبية من خلال العمل على مؤلفات "سي جون".

ومع مرور الوقت، يشعر "هيون دو" و"سي جون" بالإنجذاب نحو"سيون هي"، إلَّا أن الأخيرة تشعر بالإنجذاب بشكل غريب إلى "سي جون"، مع ذلك، تتلقى هي و"هيون دو" عرضًا من وكالة كبيرة.

وفي حال أردت مشاهد افلام كورية رومانسية مترجمة إليك مقال يضم أهم المواقع لمشاهدة الدراما الكورية المترجمة، اضغط هنا.