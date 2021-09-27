أفضل 10 مواقع لمشاهدة المسلسلات الكورية

بات البحث عن مواقع مسلسلات كورية مترجمة بالعربية أمرًا ضروريًا في حال كنت من عشاق الدراما الكورية.

حققت الدراما الكورية نجاحًا ساحقًا في جميع أنحاء العالم وحظيت بشعبية كبيرة خاصة في الوطن العربي، ويأتي ذلك بسبب انتشار ثقافة كوريا الجنوبية في أوائل التسعينات.

وباتت الأعمال الدرامية الكورية هوس المشاهدين الذي يرون فيها إبداعًا تصويريًا وتنوعًا ثقافيًا وسيناريوهات مميزة تندرج تحت فئات مختلفة ابتداءً من الكوميديا الرومانسية انتهاءً بالآكشن والرعب، وإذا كنت من محبي هذا الدراما وتبحث عن مواقع مسلسلات كورية مترجمة ، فستساعدك هذه المقالة.

وفي مقالة اليوم، جمعنا لكم بعض المواقع التي تعرض المسلسلات الكورية عبر شبكة الانترنت، إضافة إلى الدراما الصينية، والتايلندية، واليابانية.

مواقع مسلسلات كورية مترجمة بالعربية

آسيا تو تي في Asia2tv

يعد هذا الموقع من أفضل وأسرع المواقع الاكترونية التي تعرض مسلسلات كورية مترجمة بالعربية، كما أن جودة الفيديوهات المعروضة فيه تعتبر جيدة جدًا.

ورغم أن الموقع مجاني، إلَّا أنه لا يبالغ ويكثر من عرض الإعلانات الترويجية، كما أن تصميمه بسيط لا يزعج المشاهد ويعد سهل الاستخدام للزائرين.

ويعرض الموقع، الذي يعتبر أحد أفضل مواقع مسلسلات كورية مترجمة بالعربية ،إلى جانب الأعمال الكورية كل من الاعمال اليابانية، والصينية، والتايلندية، واليابانيةِ، إضافة إلى العديد من الأعمال الخاصة في الدول الآسيوية، وما يميزه مواكبته لأحدث الأعمال الدرامية وعرضه أعمال نادرة وقديمة.





أرى دراما تي في Aradramatv

يعد هذا الموقع من أبرز مواقع مسلسلات الكورية مترجمة بالعربية ، وهو لا يتطلب منك التسجيل كمستخدم والاشتراك به بمبلغ مالي فهو مجاني بالكامل.

ومن سلبيات الموقع العدد الهائل من الإعلانات المعروضة التي تجبرك على إيقاف عمل برنامج Adblock، فهو لن يسمح لك بمشاهدة المحتوى الدرامي إلَّا باتخاذ هذه الخطوة ما قد يسبب لك ازعاجًا ومللًا كبيرًا.

جاي وينتر Jaewinter

يمتاز هذا الموقع بواجهة سهلة الاستخدام كما أنه لا يتطلب منك الاشتراك فيه ودفع مبلغ مالي للمشاهدة فهو مجاني بالكامل، لكن من سلبيات الموقع قلة الأعمال الدرامية المعروضة عليه مقارنة بالمواقع الأخرى.

فيو دوت كوم viu.com

يمتاز هذا الموقع بخدمة البث عالية المستوى دون الحاجة للاشتراك ودفع مبلغ مالي، كما أنه يتضمن أعمال كورية وبرامج آسيوية فضلًا عن أعمال عربية.

سيما كلاب cimaclub

يضم الموقع باقات متنوعة من أحدث الأعمال الأجنبية والهندية والتركية، إضافة إلى أشهر المسلسلات الكورية من مختلف التصنيفات سواء آكشن أو دراما، وأكثر ما يميزه جودته العالية .

دراما كول dramacool

يعد "دراما كول" من أهم مواقع تحميل مسلسلات كوريه ، ويتميز بعرضه الدراما الكورية والآسيوية تندرج أسفل تصنيفات متنوعة سواء كوميديا أوالتشويق أو رومانسي، وغيرها.

سويت نونا sweetnona

لا يكتفي الموقع بكونه ناقل للمسلسلات الكورية من أجل تحميلها ومشاهدتها، بل هو أيضًا ناقل للثقافة الكورية الجنوبية؛ إذ يضم قائمة مذهلة من الخيارات الرائعة المترجمة إلى اللغة العربية كمعرفة أخبار كوريا ومشاهدة المسلسلات والأفلام الكورية إضافة إلى برامجهم الترفيهية.

وما يميز الموقع عدم ظهور الإعلانات المزعجة وواجهته البسيطة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى امتلاكه موقع على منصات التواصل الاجتماعي لتتمكن من إبداء رأيك والتفاعل بحرية.

سي درما c-drama

يعتبر الموقع من أفضل مواقع مسلسلات كورية مترجمة بالعربية ، إذ يعرض المسلسلات والأفلام الكورية التي تلقى إقبالًا عربيًا كبيرًا وتحديدًا الجمهور الخليجي.

وأكثر ما يميز الموقع تصميمة الاحترافي والمبهر الذي يقسم الأعمال الكورية حسب تصنيفاتها سواء رومانسية أو درامية أو آكشن وغيرها، كما يقسمها حسب دراما تعرض حاليًا، ودراما مكتملة، ودراما لم تعرض بعد، إضافة إلى عرض الفيديوهات بدقة عالية.

آسيا دراما asiatvd

يعتبر الموقع أحد مواقع تحميل مسلسلات كوريه ويحتوي على مكتبة ضخمة من المسلسلات الأسيوية المميزة التي يجري تحميلها وتحديثها بشكل دوري ويومي، وأكثر ما يميزه خاصية البحث المتقدم التي تسهل الوصول الى المسلسلات والأفلام، وتقسيماته التي تسهل معرفة ما جرى تحميله حديثًا وما استكمل تنزيله من مسلسلات.

قائمة أشهر 10 مسلسلات كورية

Squid Game (2021)

الفئة: آكشن/ مغامرة/ دراما

التقييم: 8.3

الملخص: يقبل مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية دعوة غريبة للتنافس في ألعاب الأطفال. في الداخل، هناك جائزة مغرية تنتظرها مخاطر كبيرة مميتة. لعبة البقاء على قيد الحياة التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار على المحك.

Kingdom (2019)

الفئة: آكشن/ دراما/ تاريخ

التقييم: 7.1

الملخص: في فترة العصور الوسطى من عصر "جونسون"، يُرسل ولي عهد متوَّج يدعى "لي تشانج" في مهمة انتحارية من أجل التحقيق في مرض غامض يتفشى في بلاده، فيكتشف أنه مرض فظيع يتخذ هيئة الموتى الأحياء، فتبدأ الحرب الدموية بين "لي تشانج والأحياء الأموات.

The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021)

الفئة: أنيميشن/ آكشن/ مغامرة

التقييم: 7.3

الملخص: هربًا من الفقر ليصبح ساحرًا، يذبح "فيزمير" الوحوش من أجل الحصول على النقود المعدنية والمجد، لكن عندما يرتفع خطر جديد، يتوجب عليه مواجهة شياطين ماضيه.

Parasite (2019)

الفئة: كوميدي/ دراما، غموض

التقييم: 8.6

الملخص: يهدد الجشع والتمييز الطبقي العلاقة التكافلية الناشئة بين عائلة بارك الثرية وعشيرة كيم المعدمة.

Oldboy (2003)

الفئة: آكشن/ دراما/ غموض

التقييم: 8.4

الملخص: بعد اختطافه وسجنه لمدة خمسة عشر عامًا، يطلق سراح "اوه داي سو" ليجد أنه يجب عليه العثور على آسره في غضون خمسة أيام.

Snowpiercer (2013)

الفئة: آكشن/ دراما/ خيال علمي

التقييم: 7.1

الملخص: في المستقبل حيث أدت تجربة فاشلة لتغير المناخ إلى مقتل كل أشكال الحياة باستثناء القلائل المحظوظين الذين استقلوا قطار Snowpiercer ، وهو قطار يسافر حول العالم، يظهر نظام فصل جديد.

The Handmaiden (2016)

الفئة: دراما/ رومانس/ تشويق

التقييم:8.1

الملخص: يتم تعيين امرأة كخادمة لوريثة يابانية، لكنها متورطة سراً في مؤامرة للاحتيال عليها.

Memories of Murder (2003)

الفئة: جريمة/ دراما/ تاريخي

التقييم: 8.1

الملخص: في مقاطعة كورية صغيرة في عام 1986، يعاني اثنان من المحققين في قضية تعرض العديد من الشابات للاغتصاب والقتل من قبل مجرم مجهول.

D.P. (2021)

الفئة: آكشن/ جريمة/ دراما

التقييم: 8.5

الملخص: يكشف تكليف شاب خاص بالقبض على الفارين من الجيش عن الواقع المؤلم الذي يتحمله كل مجند أثناء نداء الواجب الإجباري له.

Hotel Del Luna (2019)

الفئة: دراما/ فانتازيا/ رعب

التقييم: 8.2

الملخص: عندما تتم دعوته لإدارة فندق للأرواح الميت، يتعرف صاحب فندق على مالكة المؤسسة القديم وعالمها الغريب.