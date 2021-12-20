الأمير أندرو يتعرّض لهجوم من قبل امرأة مجهولة.. فهل السبب فضائحه الجنسية؟

تعرّض دوق يورك سابقاً الامير أندرو لهجوم من قبل امرأة مجهولة في وندسور يوم الجمعة الماضية، حيث تم القبض عليها لاحقاً.

تفاصيل حادثة الاعتداء على الأمير أندرو

نشرت وسائل الاعلام صورة لسيارة سوداء كان يقودها الأمير أندرو في وندسور في مقاطعة بيركشاير البريطانية حيث كانت المرأة المجهولة الوية تركض بجانب السيارة.

وبينما كانت تضرب على زجاج السيارة كان الأمير أندرو ينظر إليها بانزعاج وقلق واضحين لهذه المرأة.

وكشفت وسائل الاعلام بانه تم القبض على هذه المرأة البالغة من العمر 50 عام وتوجيه تهم إليها منها القيام بسلوك عدواني واستخدام عبارات التهديد وكلمات مسيئة ولكن تم اطلاق سراحها فيما بعد.

فضيحة الأمير أندرو الجنسية

تعرّض الامير أندرو خلال هذا العام لفضيحة جعلته يتنازل عن لقب دوق يورك في العائلة المالكة وذلك بعد ربط اسمه في فضيحة المتحرّش جيفري إبستين الجنسية.

وادّعت فتاة بأن الأمير أندرو وجيفري ابستين اعتديا عليها جنسياً عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها حيث كان الأمير أندرو وجيفري أصدقاء في ذلك الوقت.

واثّرت هذه الفضائح على العائلة المالكة بشكل كبير بالرغم من محاولاتهم التستر على الموضوع حيث تنازل الأمير عن لقب دوق يورك وقتها.