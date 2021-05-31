الأمير تشارلز يثير قلق محبيه بسبب أصابع النقانق.. شاهد الصور

لقد شعر محبو العائلة المالكة البريطانية بالقلق بعد ملاحظة تورم أصابع الأمير تشارلز أثناء زيارته حانة أمير ويلز كجزء من زيارة للشركات المحلية التي أعيد فتحها بعد الإغلاق.

بينما كان يعبئ لنفسه نصف لتر من البيرة، رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي يديه المتورمتين، وتساءلوا عن أسباب ذلك؛ لدرجة أنه أصبح من أكثر المصطلحات التي يبحث عنها في محرك البحث "غوغل" في المملكة المتحدة.





وغرَّد أحد المعجبين المهتمين: "لم ألاحظ أبدًا يدي الأمير تشارلز حتى رأيت هذه الصورة! هل هو بخير؟ يا إلهي ، إنهما منتفختان للغاية."

مع ذلك، لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنتفخ فيها أصابع الأمير تشارلز أثناء أداء واجبه الملكي، ففي عام خلال رحلة إلى أستراليا عام 2012 ، سخر تشارلز من أصابعه ووصفها بـ"أصابع النقانق".

وفي عام 2019خلال رحلة له في الهند، حدث ذات الأمر بسبب الحرارة والرحلات الطويلة.