  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الأمير تشارلز يثير قلق محبيه بسبب أصابع النقانق.. شاهد الصور

الأمير تشارلز يثير قلق محبيه بسبب أصابع النقانق.. شاهد الصور

منشور 31 أيّار / مايو 2021 - 11:56
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

لقد شعر محبو العائلة المالكة البريطانية بالقلق بعد ملاحظة تورم أصابع الأمير تشارلز أثناء زيارته حانة أمير ويلز كجزء من زيارة للشركات المحلية التي أعيد فتحها بعد الإغلاق.

اقرأ ايضاًالأمير تشارلز يرثي والده الراحل بكلمات مؤثرة.. شاهد الفيديوالأمير تشارلز يرثي والده الراحل بكلمات مؤثرة.. شاهد الفيديو

بينما كان يعبئ لنفسه نصف لتر من البيرة، رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي يديه المتورمتين، وتساءلوا عن أسباب ذلك؛ لدرجة أنه أصبح من أكثر المصطلحات التي يبحث عنها في محرك البحث "غوغل" في المملكة المتحدة.

الأمير تشارلز
 

وغرَّد أحد المعجبين المهتمين: "لم ألاحظ أبدًا يدي الأمير تشارلز حتى رأيت هذه الصورة! هل هو بخير؟ يا إلهي ، إنهما منتفختان للغاية."

اقرأ ايضاًالأمير تشارلز يرثي والده الراحل بكلمات مؤثرة.. شاهد الفيديوكورونا يصل الى الأمير تشارلز وتقرير يتحدث عن إصابة نصف البريطانيين بالفيروس

مع ذلك، لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنتفخ فيها أصابع الأمير تشارلز أثناء أداء واجبه الملكي، ففي عام  خلال رحلة إلى أستراليا عام 2012 ، سخر تشارلز من أصابعه ووصفها بـ"أصابع النقانق".

وفي عام 2019خلال رحلة له في الهند، حدث ذات الأمر بسبب الحرارة والرحلات الطويلة.

الأمير تشارلز

كلمات دالة:الأمير تشارلزأصابع النقانقنجومفنالعائلة المالكة البريطانيةالأسرة الحاكمة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...