الأمير تشارلز يرثي والده الراحل بكلمات مؤثرة.. شاهد الفيديو

توفي الأمير فيليب في قلعة وندسور يوم الجمعة عن عمر ناهز الـ 99 عامًا، وتجرى في الوقت الحالي الاستعدادات لجنازته.

وقد رثى الأمير تشارلز والده الراحل بكلمات مؤثرة يوم الجمعة الماضية، وقال: "والدي العزيز كان شخصًا مميزًا للغاية وأعتقد أنه قبل كل شيء كان سيدهش من رد الفعل والأشياء المؤثرة التي قيلت عنه."

وأضاف نجل الملكة إليزابيث والأمير فيليب: "وانطلاقَا من وجهة النظر هذه، عائلتي ممتنة للغاية، فهذا سوف يساعدنا على تحمل هذه الخسارة بالذات وهذا الوقت الحزين بشكل خاص."

قال تشارلز، الأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني: "أردت القول أن والدي قدم خدماته بتميز وتفاني للملكة، ولأسرتي وللبلد، بالإضافة إلى جميع دول الكومنولث، خلال السبعين عامًا الماضية".

وتابع: "كما يمكنك أن تتخيل، أنا وعائلتي نفتقد والدي كثيرَا وبشدة. لقد كان شخصية محبوبة ومحل تقدير..وبصرف النظر عن أي شيء آخر، يمكنني تخيل تأثره بعدد الأشخاص الآخرين الذين يشاركوننا خسارتنا وحزننا في جميع أنحاء العالم ودول الكومنولث".