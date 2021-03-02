نقل الأمير فيليب لمستشفى خاص بأمراض القلب.. والشكوك تدور حول صحته!

نُقل الأمير فيليب إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة البريطانية لندن كإجراء احترازي بعد أن شعر بتوعّك، حيث أكّد مصدر قريب أن الأمير دخل المستشفى دون مساعدة.

ولم يتم الكشف عن السبب الدقيق لدخول الأمير فيليب إلى المستشفى ولكن دخوله لا يتعلّق بفيروس "كورونا" لأنه تلّقى اللّقاح المضاد الشهر الماضي مع الملكة اليزابيث.

وبغض النظر عن حقيقة أن عمر دوق إدنبرة قد وصل الى 99 عامًا، إلا ان هناك سببان آخران للقلق، فالأول أنه لا يزال في المستشفى وهي أطول فترة إقامة مسجّلة له هناك.

والسبب الثاني والأهم هو انتقاله إلى مستشفى آخر لتلقي المزيد من العلاج، حيث تمركّزت الشرطة أمام المستشفى.

ويعدّ مستشفى "سانت بارثولوميو" متخصصًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ قام الأمير بتركيب دعامة عقب انسداد الشريان التاجي عام 2011 وهناك مخاوف حول تدهور حالته الصحية.

وصرّح مصدر قريب من قصر باكنغهام خلال وقت سابق أنه سيتم مراقبت دوق إدنبرة على نطاق واسع كما أن حالته الصحية جيّدة، ولكن انتقاله لمستشفى آخر جعل الأمر يتعدّى المراقبة فقد يشعر الأطباء أنه قد تكون هناك حاجة للتدخّل.

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