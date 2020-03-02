الأمير هاري وميغان ماركل سيحضران آخر حدث ملكي لهما.. والملكة حزينة لهذا السبب!

يستعد دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل للانسحاب الرسمي من العائلة المالكة ومن الخدمات الملكية في هذا الأسبوع، حيث ستنضم ميغان لزوجها هاري هذا الأسبوع في رحلة إلى المملكة المتحدة.

لكن من المتوّقع أن يترك الثنائي ابنهما آرتشي البالغ من العمر تسعة أشهر في كندا إلى حين انتهاء زيارتهما في المملكة المتحدة حيث يُعتقد أن الطفل سيبقى مع مربيته وصديقة العائلة جيسيكا مولروني.

وتشير بعض المصادر الملكية المقرّبة إلى أن الملكة وبقية أفراد العائلة يشعرون بالحزن الشديد لأنه من غير المحتمل أن ينضم آرتشي إلى ارتباطات والديه الملكية النهائية في المملكة المتحدة.

ويبدو واضحاً أن حزن الملكة والأسرة الحاكمة لأنهم لم يروا آرتشي سوى مدة قليلة منذ ولادته العام الماضي حيث أنه لم يتواجد في المملكة هذا العام أبداً بل كان في كندا.

ويحاول هاري وميغان إبقاء آرتشي بعيداً عن الأنظار منذ ولادته فالتقت الملكة حفيدها عندما كان عمره يومين فقط لكنها لم تحضر تعميده كما أن الاتصال مع أبناء عمه كان ضئيلاً في تلك الفترة، بالإضافة إلى أن آخر صورة رسمية له عندما نشرها الحساب الملكي على انستغرام بينما كان هاري يحمله.

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