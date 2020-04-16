الأمير هاري يواصل العمل خلال الحجر الصحي.. ونظرة خاطفة لمنزله في لوس أنجلوس

كشف الأمير هاري وميغان ماركل عن إطلاق المؤسسة الخيرية الجديدة Archewell عندما يحين الوقت المناسب لذلك حيث أن تركيزهما الآن ينصب على دعم الجهود في مكافحة فيروس كورونا.

وبالرغم من انشغالهم في مساندة ودعم جهود مكافحة الفيروس إلا أنهما يواصلان العمل مع المؤسسة الخيرية التي خططا لها قبل انفصالهما عن العائلة المالكة.

وخلال عطلة عيد الفصح المجيد تحدّث الأمير هاري مع العديد من الأشخاص المرتبطين بمجموعة WellChild بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة والممرضة المشاركة في المؤسسة وعائلة طفلين استفادوا من المنظمة.

واجتمع الأمير هاري بهؤلاء الأشخاص من خلال اجتماع افتراضي عبر مكالمة فيديو حيث رفع معنويات العائلات عندما علم عن صعوبات رعاية الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة.

لكن المثير للاهتمام هو أن مكالمة الفيديو وفرّت نظرة خاطفة لداخل منزل الأمير هاري وميغان الجديد في لوس أنجلوس، حيث يمكن رؤية جدار باللون البيج وخزانة خشبية كما يمكنك مشاهدة جهاز أبيض صغير لكن من الصعب معرفة ماهو بالضبط.

ومن الجدير بذكره أن هاري ليس الوحيد الذي يعمل من منزله في هذه الأيام فقد شارك الأمير ويليام وكيت ميدلتون صورة في مكتبهما في القصر والتي كشفت عن مكتبة كيت من الأدب الكلاسيكي.

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