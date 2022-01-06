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الأمير ويليام يكشف عن أسوأ هدية قدّمها لكيت ميدلتون

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:24
الأمير ويليام وكيت ميدلتون
الأمير ويليام وكيت ميدلتون

اعترف دوق كامبريدج الأمير ويليام في إحدى مقابلاته على الإذاعة البريطانية أنه قدّم ذات مرة هدية سيئة لزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" والتي تذكّره بها إلى الوقت الحالي.

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أسوأ هدية قدّمها الأمير ويليام

كشف الأمير ويليام خلال المقابلة ان الهدية كانت عبارة عن منظار حيث أهداها الأمير ويليام لكيت ميدلتون منظاراً قبل الزواج في بداية الخطوبة.

وصرّح الأمير حول ذلك: "حدث الامر بطريقة خاطئة فانا لا أعرف سبب شرائي لهذا المنظار في ذلك الوقت ولكني كنت أعتقد أنها فكرة جيدة بالنسبة لي".

الأمير ويليام وكيت ميدلتون - الصورة من حسابهما على انستغرام

كيت ميدلتون لن تحتفل بعيد ميلادها الـ 40 القادم

 

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يوافق عيد ميلاد كيت ميدلتون الأربعين يوم 9 يناير ولكن مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في موجته الرابعة فإن دوقة كامبريدج ستمتنع عن الاحتفال به.

وسيقتصر الاحتفال على أجواء بسيطة حيث سيستضيف الأمير ويليام حفلة شاي لعائلته بمنزله في أجواء هادئه، أما قصر كينغستون فسينشر صور لكيت ميدلتون كالعادة.

ويبدو واضحاً ان دوقة كامبريدج بطبيعة الحال لا تحب الاحتفالات الكبيرة فاحتفالاتها تقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

كلمات دالة:الأمير ويليامكيت ميدلتوناخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات ملكية

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