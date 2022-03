الإعلان عن موعد إصدار House of the Dragon.. وهذه التفاصيل

اعلنت قناة HBO يوم أمس الاربعاء عن أن مسلسلها الأول المشتق من المسلسل العالمي الشهير Game of Thrones والذي جاء بعنوان House of the Dragon سيصدر في وقت قريب من العام الحالي

وكشفت قناة HBO بأن المسلسل سيصدر في يوم 21 أغسطس القادم من العام الحالي، حيث أنه سيكون مكوّن من عشرة حلقات وسيكون من تأليف وقصة جورج مارتن وهو مأخوذ عن رواية "Fire & Blood.

وخلال وقت سابق كانت الشبكة قد أعلنت عن اصدار مسلسل"House of the Dragon وذلك خلال حدث البث المباشر في عام 2019 لقناة HBO.

وأثارت الشبكة حماس الجمهور الكبير بعد أن أكّدت بان المسلسل سيكون من بطولة "بادي كونسيدن" و"مات سميث"، حيث سيكونون بدور الملك والأمير ووريث العرش.

وتدور احداث House of the Dragon قبل ما يقارب الـ 200 عام من أحداث Game of Thrones وهي كانت سلسلة خيالية من القرون الوسطى والتي أصبحت مشهورة كثيراً خلال الثمانية مواسم لها.